Crece la preocupación por la contaminación por plomo en Notre Dame

La preocupación de las asociaciones y sindicatos por la contaminación de plomo por el incendio en Notre Dame se mantiene intacta a pesar del anuncio del Ayuntamiento

de París de que llevará a cabo una operación de descontaminación más intensa.



Un día antes de que se publique un mapa actualizado con los niveles de

contaminación este martes, representantes sindicales de la Confederación General del Trabajo (CGT) y miembros asociativos expresaron su inquietud por el estado de salud de quienes estuvieron en la zona de la catedral durante el incendio y a posteriori.

Con el incendio del 15 de abril, centenares de toneladas de plomo presentes en la aguja y el tejado se fundieron y se dispersaron en forma de partículas.



La asociación Robin des Bois (Robin Hood) anunció el lunes de la semana pasada que había presentado una denuncia judicial por la contaminación con plomo provocada por el incendio de Notre Dame, acusando a las autoridades francesas de haber tardado en reaccionar y de falta de transparencia.

La Confederación General del Trabajo Grench y asociaciones de protección del medio ambiente dan una conferencia de prensa en París, y denuncian los riesgos asumidos por los trabajadores de Notre Dame. Foto:

Las obras de renovación de la catedral fueron interrumpidas el 25 de julio para que se revisen las reglas de precaución para los trabajadores expuestos a residuos de plomo.



Estas no se reanudarán hasta la semana del 12 de agosto.



Un reinicio de las obras que "no nos satisface", criticó Benoît Martin, de la Unión departamental de la CGT, quien aseguró que temen por la salud de los bomberos, operarios de limpieza, policías, pero también por los emblemáticos vendedores de libros parisinos y los empleados en bares y restaurantes cercanos a Notre Dame, en la Isla de la Cité, en el corazón de París.

Los trabajadores parisinos de limpieza, no fueron informados del riesgo de la exposición al plomo. FACEBOOK

TWITTER

Por otro lado, dos escuelas ubicadas en el mismo barrio que la catedral fueron cerradas a finales de julio como medida de precaución, debido a una concentración alta de plomo. Estos establecimientos acogían a 180 niños para cursos de verano.



Anne Souyris, concejal de salud adjunta en el Ayuntamiento de París, reconoció este lunes en una entrevista en Le Parisien que "a pesar de las tareas de limpieza, la

contaminación sigue siendo demasiado importante" en la zona de Notre Dame y en sus alrededores".



Según explicó Souyris, una nueva operación de descontaminación "con medios mucho menos clásicos" empezará esta semana y terminará antes del inicio del curso escolar, a principios de septiembre.

'No se contempla' confinar la catedral

El confinamiento del templo, exigido por asociaciones y sindicatos, "no se contempla de ninguna forma", afirmó este lunes el arzobispo Monseñor Chauvet durante una entrevista en la emisora de radio Europe 1.



El rector de la catedral dijo que los operarios que participan en la reconstrucción "ya no se encuentran en peligro" y explicó que "todo el mundo se ha hecho pruebas

de sangre para conocer los niveles de plomo y puedo decir que no estamos contaminados".

"Si las muestras revelan que otras calles adyacentes están contaminadas, pediremos que sean cerradas", indicó Souleymane Soumaro, sindicalista de la CGT de los trabajadores parisinos de limpieza. Foto: Eric Feferberg / AFP

"Actualmente, el personal (15 trabajadores del hospital Hôtel-Dieu) que se hizo un análisis de plomo no ha recibido los resultados", aseguró, por su lado, Graziella Raso, sindicalista de la CGT en este centro cercano a la catedral.



Souleymane Soumaro, sindicalista de la CGT de los trabajadores parisinos de limpieza, añadió que los 500 empleados de su colectivo "no fueron informados del riesgo" de la exposición al plomo.



"Continúan utilizando sus escobas y lavan sus uniformes en sus casas, lo que eleva el riesgo de que se contaminen sus familias", explicó.

Un reinicio de las obras que 'no nos satisface' FACEBOOK

TWITTER

Los resultados de nuevos análisis de la concentración de plomo, cuya publicación está prevista para este martes, "se harán públicos de forma inmediata", aseguró Emmannuel Grégoire, teniente de alcalde de París, en una entrevista radiotelevisiva en France Info.



Si estas muestras "revelan que otras calles adyacentes están contaminadas, entonces pediremos que sean cerradas", indicó Souyris.



AFP