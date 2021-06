Covid: la UE obtendrá menos dosis de AstraZeneca que lo reclamado

La justicia belga le exigió este viernes al laboratorio farmacéutico AstraZeneca, demandando por sus retrasos en las entregas, suministrar 50 millones de dosis de su vacuna anticovid a los 27 países de la Unión Europea (UE), una cantidad inferior a la reclamada. El grupo farmacéutico sueco-británico "saludó" la decisión, asegurando ser sobradamente capaz de alcanzar el objetivo.



La Comisión Europea, que había negociado los contratos de precompra de vacunas a nombre de los 27 países del bloque comunitario, se congratuló que un juez reconociera que el laboratorio no respetó sus obligaciones contractuales.



El asunto de los tratados de suministros de AstraZeneca ha interferido en sus relaciones con la UE desde hace varios meses, en un contexto de grandes presiones para vacunar a la población lo más rápidamente posible, antes de que se desarrollen nuevas variantes del coronavirus.



Tras no lograr alcanzar un acuerdo amistoso, el Ejecutivo europeo anunció el 26 de abril que acudió a un tribunal belga para que se reconocieran las fallas de la farmacéutica a la hora de cumplir con el contrato firmado a finales de agosto de 2020, regido por el derecho belga.



Lotes de la vacuna de AstraZeneca (Foto de archivo).

En el centro del litigio, la UE le reprochó al laboratorio que solo le hubiera suministrado en el primer trimestre de 2021 30 millones de dosis, en vez de las 120 millones prometidas.



La UE reclamaba que el faltante de 90 millones de dosis le fuera entregado el 30 de junio. Pero, al final, ese faltante solo será de 50 millones -de un total de 80 millones-, que deberán distribuirse en tres tandas, desde finales de julio a finales de septiembre, según el fallo del juez. Un calendario que al laboratorio no debería resultarle demasiado apremiante, pues ya ha suplido buena parte su retraso.



"El juez ordenó la entrega de 80,2 millones de dosis de aquí al 27 de septiembre de 2021", indicó AstraZeneca.



Según sus cálculos, de esos 80,2 millones, 30 millones de dosis ya fueron entregadas en el primer trimestre. Esto significa que "la compañía suministró más de 70 millones de dosis a la UE y excederá ampliamente los 80,2 millones de dosis de aquí a finales de junio 2021", antes de lo que exige el juez.

Brian Pinker, de 82 años, fue la primera persona en recibir la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford en Reino Unido.

La UE no tenía "prioridad"

Según AstraZeneca, el juez reconoció también que los europeos no tenían "ninguna exclusividad o derecho de exclusividad" con relación a otros países con los cuales el laboratorio se comprometió comercialmente.



En el proceso, los abogados de la UE le reprocharon haber privilegiado el suministro al Reino Unido en detrimento de los países de la UE. Pero AstraZeneca destacó que "la Comisión fue informada desde el verano pasado, con motivo del proceso de licitación, que el gobierno británico tendría la prioridad en la cadena de abastecimiento británico".



El calendario impuesto por el juez es el siguiente: para el 26 de julio deberán haberse entregado 15 millones de dosis; para el 23 de agosto, 20 millones y para el 27 de septiembre, 15 millones. Por cada dosis que no entregue en la fecha prevista, el laboratorio deberá pagar 10 euros a "la Unión Europea", según una copia transmitida de esta ordenanza.



"Es una buena noticia para nuestra campaña de vacunación", dijo en un tuit la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



"AstraZeneca no honró sus compromisos al término del contrato, es bueno que un juez independiente lo confirme", señaló de otro lado un portavoz de la Comisión en un comunicado.



En total, 300 millones de dosis de vacuna de AstraZeneca fueron pedidas por la UE. En las audiencias de mayo, el laboratorio se comprometió a haber suministrado todo antes de que terminara el año, mientras que la UE exigía que el suministro se hubiera completado, como muy tarde, el 30 de septiembre.



La vacuna de AstraZeneca, desarollada en 2020 en asocio con la Universidad de Oxford, es una de las cuatro actualmente homologadas en la UE.



AFP

