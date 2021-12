Los dirigentes de la Unión Europea (UE) subrayaron este jueves la necesidad de acelerar la vacunación anticovid e intentan encontrar una posición común ante el aumento de contagios y el avance de la variante ómicron, que ya hizo que varios países del bloque aprueben restricciones de entrada de forma unilateral.



(Lea aquí: La OMS pide precaución en las fiestas navideñas e insta a la vacunación)



Ómicron suscita "especial preocupación por su capacidad de propagarse rápidamente y crear presión en nuestra sociedad y nuestros sistemas sanitarios", indicó el primer ministro irlandés Micheal Martin al llegar a la cumbre en Bruselas. "Hoy buscaremos una mayor coordinación en varios frentes", añadió.



(También: Francia endurece la llegada de viajeros procedentes del Reino Unido)

El deterioro de la situación sanitaria en el continente se convirtió en la prioridad de esta cumbre, que también abordará las tensiones entre Rusia y Ucrania, el control migratorio tras la crisis en Bielorrusia o la subida de los precios energéticos, aunque ya quedaron en segundo plano.



Las previsiones de la Comisión Europea son que la nueva variante, todavía más contagiosa que las anteriores, sea dominante en el continente a mediados de enero.



(Le puede interesar: OMS pide no subestimar amenaza de variante ómicron)

Más vacunas

Durante la cumbre, los dirigentes europeos subrayaron la urgencia de acelerar la vacunación. "La extensión de la vacunación para todos y la administración de dosis de refuerzo son cruciales y urgentes", indicaron los responsables en sus conclusiones tras los debates de este jueves por la mañana.



El continente presenta buenas tasas de vacunación respecto a otras partes del mundo, con un 67 por ciento de la población con la pauta completa. Pero hay Estados todavía muy rezagados.



Nueve de los 27 miembros presentan tasas inferiores al 60 por ciento y Bulgaria, Rumanía o Eslovaquia, ni siquiera llegan al 50 por ciento. "La clave es seguir la vacunación", dijo el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, al llegar a la cumbre de Bruselas.

Facebook Twitter Linkedin

El primer ministro de España, Pedro Sánchez, llega para una cumbre de la Unión Europea con los 27 líderes de la UE en Bruselas, Bélgica, el 16 de diciembre de 2021. Foto: EFE / EPA / KENZO TRIBOUILLARD / POOL

España, uno de los mejores alumnos europeos en este sentido, inició el miércoles la inoculación a niños de 5 a 11 años.



Los dirigentes también pueden abordar la cuestión de la vacunación obligatoria, que se preparan para imponer Austria y Alemania. Sin embargo, aplicar esta medida será una decisión de cada país, y no comunitaria.



De todos modos, el Centro Europeo para para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) advirtió que la vacunación "no es suficiente" para frenar las transmisiones y apuntó a reimponer medidas como el teletrabajo, el uso de mascarilla o la limitación de aforos en espacios públicos.



Europa debe esperar "nuevas medidas", advirtió el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, describiendo la situación como "una batalla contra el tiempo".



En un ejemplo de estas restricciones, Francia prohibirá a partir del sábado los viajes no esenciales desde o hacia el Reino Unido debido a la "rápida" propagación de ómicron en ese país, ya fuera de la Unión Europea.



El miércoles, el Reino Unido registró más de 78.000 nuevos casos de covid-19, una cifra que nunca se había registrado desde el inicio de la pandemia. Este jueves, la reina Isabel II decidió cancelar la gran comida que tradicionalmente organiza antes de Navidad con su familia debido al aumento de las infecciones.

Facebook Twitter Linkedin

David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, habla en una conferencia de prensa durante la cumbre de Líderes Europeos (UE) en Bruselas, Bélgica, el jueves 16 de diciembre de 2021. Foto: Valeria Mongelli / Bloomberg

Restricciones en aumento

Ómicron también ha provocado el retorno de restricciones de movilidad entre países de la UE, algo que parecía olvidado tras la puesta en marcha en julio de un pasaporte sanitario europeo que permitía a los vacunados viajar sin test ni cuarentenas.



Así, Italia, Irlanda, Portugal y Grecia endurecieron las restricciones de ingreso desde Estados miembros, al exigir pruebas PCR incluso para visitantes vacunados. La Comisión Europea recordó que estas medidas unilaterales deben ser "proporcionadas" y de una duración lo más corta posible.



En el ámbito económico, el Banco Central Europeo anunció el jueves que suavizaría su apoyo a la economía, a pesar de la propagación de la variante ómicron, al tiempo que se mantiene preparado para responder al aumento de la inflación.



Desde su irrupción en el mundo, la pandemia ha provocado más de 5,3 millones de muertes y al menos 271 millones de contagios, según un balance de la AFP basado en cifras oficiales. Los contagios aumentan también en África.



El miércoles, Sudáfrica registró casi 27.000 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, semanas después de haber anunciado el descubrimiento de la variante ómicron. La misma situación se registra en Asia, donde solo China parece blindada.



Este jueves el país, donde se registraron los primeros casos de coronavirus hace dos años, informó de que ha registrado un total de 100.000 casos desde entonces, en una población total de 1.400 millones de personas.

AFP

Más noticias

- ETIAS, el permiso de viaje que será obligatorio para ir a Europa en 2022

- Por qué en Europa no hay 'Gran Renuncia' de trabajadores como en EE. UU.