Lo que debe saber si va a viajar a España para la Navidad y fin de año

A pesar del alto porcentaje de vacunados en España (el 90 por ciento de la población) y de que la cuarta ola del coronavirus no le ha afectado tanto como a otras zonas de Europa, el país toma medidas para la temporada de fin de año, en especial, luego del anuncio de los primeros casos de la variante ómicron.



(En contexto: Detectan el primer caso de la variante ómicron en España)



A partir del lunes, los viajeros provenientes de las zonas de alto riesgo deben pasar una cuarentena de diez días. Se trata de quienes llegan de Botsuana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zimbaue.



(No deje de leer: Ómicron 'es el resultado de acaparar vacunas y dejar a África por fuera')

El riesgo por la variante ómicron, que surgió en el sur de África, llevó al Ministerio de Sanidad a imponer el aislamiento, que se puede acortar si en el séptimo día se realiza una prueba de diagnóstico cuyo resultado sea negativo.



Por otra parte, varias comunidades autónomas (departamentos) empiezan a exigir el pasaporte covid para ingresar a algunos recintos.



Las autoridades enfatizan la importancia de la vacuna, mientras ya se imparte la tercera dosis a los mayores de 60 años. En los lugares donde es necesario mostrar el certificado para acceder a los sitios se ha presentado un aumento de personas que acuden a los centros a recibir su dosis.



El personal sanitario, por su lado, recuerda que es importante guardar también las demás medidas de protección: distancia social, tapabocas y ventilar, una práctica que en invierno se tiende a relajar.

Facebook Twitter Linkedin

Viajeros procedentes del Reino Unido llegan este lunes al aeropuerto de Gran Canaria. Foto: EFE

Otros países han ido más lejos. Israel fue el primero en cerrar completamente las puertas a cualquier viajero, por lo menos hasta el 15 de diciembre. Y Filipinas anunció el lunes que ya no las abrirá sin cuarentena, como pensaba hacerlo desde el 1.° de diciembre, cuando permitiría la entrada de personas vacunadas de 150 países; entre ellos, Colombia y España.

Pasaporte covid en regiones dentro de España

El aumento de los contagios y hospitalizaciones durante las últimas semanas han llevado a las administraciones de varias comunidades a exigir el pasaporte covid para entrar a algunos sitios.



Con ese anuncio, y ante la posibilidad de que se extienda a otras regiones, los españoles están acudiendo a vacunarse con mayor celeridad durante los últimos días. El lunes por la mañana se veían colas en varios puntos claves de administración.



Según el Ministerio de Sanidad, hay un aumento del 40 por ciento en la vacunación de los jóvenes, luego de la aprobación del pasaporte covid.



Navarra, Aragón, Galicia, Murcia y Baleares son las comunidades autónomas donde ya se pide tal pasaporte para acceder a determinados lugares, como centros de ocio y campos deportivos.



En Cataluña se exigirá para entrar a restaurantes, gimnasios, centros deportivos y residencias de ancianos. Aunque las medidas iban a empezar a aplicarse a partir del viernes pasado, un gran colapso de la página donde se descarga el certificado obligó a aplazarlas.



En Valencia se comenzará a exigir desde el 3 de diciembre y durante todo el mes. En las Canarias, los pasajeros deberán presentarlo al entrar a las islas a partir del 1.° de diciembre.



Otras comunidades están pendientes de que les aprueben la medida, algunas estudian la posibilidad y otras, como la de Madrid, la descartan.



Aparte del certificado de vacunación se consideran válidos una prueba negativa (PCR en las últimas 72 horas o antígenos en 48) y una prueba de haber superado la enfermedad en los seis meses anteriores.

Facebook Twitter Linkedin

Las vacunas han logrado mantener el virus a raya en España. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Los expertos aseguran que el alto porcentaje de vacunación en España es la clave para que los contagios no se hayan multiplicado al ritmo acelerado de otros países, como Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, el Reino Unido y Alemania.



Mientras en Bulgaria hay 100 hospitalizados por cada 100.000 habitantes, en España no llegan a los diez.



El porcentaje de población vacunada es clave. Según el investigador de biología computacional Enric Álvarez, “en los países con el 75 por ciento o más de la población vacunada parece que no se vuelven a alcanzar incidencias cercanas a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, algo que sí pasa en países con diez puntos menos, como Austria, Eslovaquia o Eslovenia”.



Sin embargo, la vacunación sola no es suficiente, como se demuestra en el aumento de casos de contagios en España.



Para Ángela Domínguez García, profesora de Medicina Preventiva y Salud Pública, “las vacunas claramente previenen las formas graves de la enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes”.



Sin embargo, aclara, “la solución la tendremos globalmente, combinando la vacunación de cuanto más población mejor en todos los países y las medidas de prevención no farmacológicas, que sin duda contribuyen a disminuir la transmisión”. Se refiere al uso del tapabocas, la conservación de la distancia, la ventilación y el lavado frecuente de manos.



Es el mensaje que se difunde en España, cuando se acercan las festividades navideñas y hay más posibilidad de relajación y de mantener contactos sociales.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

MADRID

En otras noticias

- ¿Buscando trabajo en el exterior? Así puede encontrar algunas vacantes



- Las 7 maravillas del mundo: pruebe qué tanto sabe de ellas

​

- Lo que se conoce de ómicron: la nueva variante de covid que alerta al mundo