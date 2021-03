Covid: Francia, Alemania e Italia suspenden vacunación con AstraZeneca

Alemania, Italia y Francia anunciaron este lunes que suspendieron el uso de la vacuna anticovid de AstraZeneca en medio de una preocupación por los informes de coagulación sanguínea que reportaron varios países del bloque.



La decisión se une a la de naciones como los Países Bajos e Irlanda que ya detuvieron el uso del producto. Los acontecimientos son otro golpe a una campaña de vacunación que está resultando vergonzosamente lenta y políticamente dañina para los gobiernos de la Unión Europea (UE).



Luego de que Holanda suspendiera el domingo preventivamente la vacuna de AstraZeneca, el laboratorio anglo-sueco multiplica los contratiempos en Europa, donde no ha logrado cumplir sus compromisos.



El gobierno holandés decidió esta suspensión de manera preventiva, hasta el 28 de marzo, después de que en Dinamarca y Noruega se reportaran "posibles efectos secundarios". Poco antes, Irlanda había adoptado la misma decisión después que que Noruega señalara cuatro casos graves de coágulos sanguíneos en adultos vacunados.



Noruega, que el sábado informó de hemorragias cutáneas en jóvenes vacunados, había suspendido la vacuna de este laboratorio la semana pasada, al igual que Dinamarca, Islandia y Bulgaria. Tailandia así como la República de Congo aplazaron sus campañas de vacunación.



En la región italiana de Piamonte, que el domingo suspendió brevemente la administración de las vacunas de AstraZeneca, tras el fallecimiento de un profesor vacunado la víspera, decidió reanudarlas, aunque por precaución retiró un lote de vacunas del laboratorio anglo-sueco.



El presidente de la Agencia Italiana del Medicamento (AIFA), Giorgio Palu, aseguró que la vacuna de AstraZeneca no presenta "ningún riesgo" y estima que "los beneficios superan ampliamente los riesgos que conlleva", por lo que pidió superar la "emotividad" y basarse en "datos científicos".

La vacuna de Oxford y AstraZeneca es una de las más que más avances tuvo en la carrera por la vacunación. Foto: EFE

OMS y EMA defienden el uso de la vacuna

AstraZeneca anunció el domingo en un comunicado que el "examen atento de todos los datos de seguridad disponibles sobre más de 17 millones de personas en la Unión Europea y Reino Unido" que han recibido de su vacuna "no ha aportado ninguna prueba de riesgo creciente de embolia pulmonar, trombosis venosa profunda (TVP) o trombocitopenia en ningún grupo de edad, sexo, lotes o países en particular".



En la UE y Reino Unido se han registrado TVP y embolias pulmonares en personas vacunadas, pero "mucho menos de lo que podría ocurrir naturalmente en una población general de este tamaño y similar", subrayó el laboratorio.



El viernes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que "no hay razón para no utilizar" esta vacuna.



Por su parte, este lunes, el jefe de la unidad de amenazas biológicas a la salud y vacunas de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), Marco Cavaleri, reiteró este lunes que este organismo sigue considerando que el beneficio de vacunarse con la fórmula de AstraZeneca sigue siendo superior a sus riesgos, tras detectarse varios casos de trombos en personas que recibieron este fármaco.



"Estamos desarrollando una revisión rápida de toda la evidencia en torno a eventos tromboembólicos con esta vacuna para asegurar cuál es el beneficio y riesgo de su uso. No creemos que, hasta ahora, la evidencia que tenemos muestre un riesgo emergente afectando a sus beneficios. El beneficio-riesgo aún es considerado positivo y no vemos ningún problema en continuar la campaña de vacunación con ella", explicó Cavaleri en el Parlamento Europeo.

Responsabilidad "en duda"

Para la ministra francesa de Industria, Agnès Pannier-Runacher, la responsabilidad del grupo está "en duda" ya que "solo ha entregado el 25 por ciento de las dosis" comprometidas al final del primer trimestre.



El comisario europeo del Mercado Interior, Thierry Breton, considera que el anuncio de AstraZeneca es "inaceptable (...) o en todo caso incomprensible". Al explicar que la UE prevé la entrada en vigor antes de junio de un certificado sanitario ("Pasaporte verde") para facilitar los viajes en su territorio, Breton dijo que el retraso de AstraZeneca "no retrasará nuestro programa de vacunación del primer trimestre".



La UE sigue a la zaga de Estados Unidos, Israel y Reino Unido en la administración de vacunas. La Comisión, que negoció los contratos de vacunas en nombre de los 27 miembros de la UE, espera que se acelere la vacunación en el segundo trimestre y espera que el 70 por ciento de los europeos estén vacunados para finales del verano boreal.



En Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia de coronavirus con 534.315 muertos, 68,9 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna, y 36,9 millones las dos, lo que supone el 11,1 por ciento de la población del país, según datos publicados el sábado por el Centro estadounidense de prevención y de lucha contra las enfermedades (CDC), principal agencia federal de salud pública del país.



Brasil, segundo país más afectado y que esta semana alcanzó un nuevo récord diario de más de 2.000 muertos por covid-19, sumó este domingo 1.127 fallecimientos y acumula un total de 278.229 desde el comienzo de la pandemia.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y Bloomberg

