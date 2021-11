Así son las 'corona-fiestas' que investigan en Italia

La Fiscalía de Bolzano (norte de Italia) abrió una investigación sobre las llamadas "corona-fiestas", una práctica que se puso de moda, sobre todo entre los jóvenes, para contagiarse del coronavirus con la intención de superar la enfermedad y poder obtener el certificado sanitario.



Se trata de fiestas privadas en las que al menos uno de los participantes es portador del virus y que se han puesto de moda en la región de Alto Adige, una de las que posee actualmente las cifras más altas de contagios del virus en la país y donde está muy arraigada la oposición a las vacunas entre la comunidad de lengua alemana, según los medios locales.



La intención de los participantes es contagiarse para superar el covid-19, uno de los criterios -junto a la vacunación y la negatividad- para obtener el certificado sanitario y que en Italia es obligatorio para el trabajo y el ocio.



"En un local cerrado, con una persona positiva de la variante Delta se pueden infectar fácilmente entre 5 y 10 personas en una noche (...) Estamos hablando sobre todo de jóvenes que, preocupados por las posibles restricciones para quienes no tienen el 'Green Pass' (certificado sanitario) intentan así conseguir la inmunización", según Patrick Franzoni, vicecoordinador de la unidad de Covid en Bolzano.



En la zona circula el bulo de que los jóvenes pueden inmunizarse sin riesgos dejándose contagiar, dijo a los medios, al explicar "muchos están convencidos de que es sólo una gripe", pero "hay consecuencias a largo plazo y ellos también pueden terminar en el hospital".



De hecho, las "corona-fiestas" han provocado, por el momento, la hospitalización de tres personas y dos de ellas están en Unidades de Cuidados Intensivos y la Fiscalía de Bolzano abrió una investigación, según el canal de información skytg24.



Esta práctica, extendida en Alemania y Austria, llegó incluso a involucrar a niños de escuelas primarias, cuyos padres antivacunas les llevan a reunirse con positivos de covid para desarrollar el contagio y la inmunización, reveló Franzoni.



Aunque todas las regiones del país están catalogadas como "zona blanca", sin restricciones por el coronavirus, las regiones del norte temen en breve un incremento de limitaciones debido al aumento de casos en Alto Adige, Friuli-Venecia-Julia, Veneto, Ligura y Valle de Aosta.



La situación llevó o a los gobernadores regionales a pedir una reunión urgente con el Gobierno para estudiar la adopción de nuevas restricciones y entre ellos predominan los partidarios de que esas limitaciones afecten solo a los no vacunados o los que no dispongan del certificado sanitarios.

EFE

