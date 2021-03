Nuevas restricciones en Europa para frenar el covid-19

Italia impondrá una cuarentena de cinco días para todos los viajeros procedentes de la Unión Europea (UE), anunció este martes el ministerio de Salud. Todos los viajeros provenientes de la UE deberán someterse a una prueba de covid antes de viajar y, al término de la cuarentena, deberán de nuevo realizar otro test de diagnóstico.



La medida ya estaba en vigor para todos los viajeros de países que no pertenecen a la UE. La mayor parte de Italia está sujeta actualmente a severas restricciones para frenar el contagio, con cierre al público de cafeterías, bares y restaurantes además de viajes limitados.



Sin embargo, las escuelas de la región Lazio, que incluye a Roma, pudieron reabrir este martes tras la decisión de las autoridades sanitarias. "Es maravilloso volver a ver a los niños, pero no entiendo el significado de todo esto. Perdimos dos semanas de escuela", comentó con la AFP una maestra de primaria que pidió el anonimato.



Toda Italia ha sido clasificada zona "roja", de alto riesgo, durante el fin de semana de Pascua, que comienza el sábado y finaliza el lunes. La pandemia se ha cobrado la vida de más de 108.000 personas en Italia, según cifras del Ministerio de Salud.

Por su parte, el primer ministro italiano Mario Draghi, de 73 años, recibió este martes en Roma la primera dosis de la vacuna AstraZeneca en el marco de la campaña a favor de la controvertida vacuna, según informaron fuentes oficiales.



El expresidente del Banco Central Europeo y su esposa fueron vacunados en el centro de salud instalado en la estación central de trenes de Roma, Termini, precisó su portavoz.



Italia suspendió por unos días en marzo el uso de la vacuna anglosueca AstraZeneca/Oxford por temor a sus efectos secundarios hasta que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dio luz verde a su uso en todo el viejo continente por considerarla segura.



Mario Draghi, quien asumió el cargo el mes pasado, se ha comprometido a acelerar la campaña de vacunación en Italia, el primer país europeo golpeado por la pandemia y que actualmente encara la tercera ola de covid-19.

La canciller alemana, Angela Merkel, revocó la decisión del "parón" de la vida pública y la actividad económica en Semana Santa. Foto: AFP

Alemania anuncia controles más severos en fronteras

Alemania va a efectuar controles más severos "durante los próximos 8 y 14 días" en sus fronteras terrestres, sobre todo con Francia, Dinamarca y Polonia, para pedir a los viajeros sus test de covid, e intentar frenar la pandemia, anunció el martes el ministro de Interior.



"Da igual de dónde procedan: de Polonia, de Francia o de Dinamarca. Todos deben saber que pueden ser controlados", dijo Horst Seehofer en una rueda de prensa, subrayando que los controles serán aleatorios y se llevarán a cabo en territorio alemán tras pasar la frontera.



Estos controles se realizarán en una franja de hasta 30 km en territorio alemán a partir de la frontera y se reforzarán sobre todo de cara al largo fin de semana de Pascua, añadió.

El ministro señaló que los policías no podrían hacer regresar a su país a las personas que infrinjan las normas, pero podrán imponer multas a quien no muestre un test negativo de menos de 48 horas o no hay rellenado el formulario electrónico antes de entrar en el país.



Las personas que procedan de una zona de "alto riesgo", como Francia, tendrán que mantener una cuarentena de 10 días a su llegada.



