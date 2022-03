España dejará de hacer test a todos los sospechosos de tener covid, por lo que dejará de contabilizar cada contagio, en un paso hacia considerar el coronavirus como una enfermedad endémica, anunció este martes el Ministerio de Sanidad.



Gracias a "los altos niveles de inmunidad alcanzados en la población española", el país puede avanzar hacia "una estrategia diferente" que centre sus esfuerzos "en las personas y ámbitos de mayor vulnerabilidad", indicó el ministerio en un comunicado.



Así, las pruebas diagnósticas de covid-19 dejarán de realizarse en todo caso sospechoso, para privilegiarse las "personas con factores de vulnerabilidad (mayores de 60 años, inmunodeprimidos y embarazadas)", personal de salud y "casos graves", señaló.



Además, a partir del lunes, cuando entrará en vigor la nueva estrategia, "los casos confirmados leves y asintomáticos no realizarán aislamiento" y las personas que hayan tenido contacto con personas infectadas no tendrán que hacer cuarentena, agregó.



Esta estrategia podría revertirse si se produce "un cambio significativo en la tendencia que indique una circulación no controlada" del coronavirus, indicó el Ministerio de Sanidad, que desde la semana pasada dejó de publicar a diario los datos actualizados del covid para hacerlo dos veces por semana.

En España, donde más del 92% de la población mayor de doce años ha recibido la pauta completa de vacunación y el 51% de sus 47 millones de habitantes tiene incluso la dosis de refuerzo, el gobierno había anunciado hacía semanas que avanzaría hacia la gestión del coronavirus como una enfermedad endémica con la cual convivir normalmente.



El presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, afirmó a principios de marzo que "muy pronto" dejará de ser obligatoria la mascarilla en interiores, ya que el país se asoma a un "horizonte (...) de superación de la pandemia".



Desde el comienzo de la pandemia hace más de dos años, España ha registrado más de 102.000 muertos y 11,3 millones de contagios.

