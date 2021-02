Covid: ensayarán la vacuna Sputnik V en forma de gotas nasales

En Moscú, Rusia, se iniciará una investigación de tres fases para desarrollar una forma nasal de ‘Sputnik V’, la vacuna que desarrolló ese país contra el covid-19.



El encargado de hacer el anuncio fue Serguéi Sobianin, alcalde de la capital rusa, a través de una publicación del 17 de febrero en su blog personal.

El mandatario afirmó que esta nueva forma de inmunizarse no sustituye a la vacunación completa, pero puede ser muy útil como una forma adicional de protección.



Según una fuente anónima relacionada con la investigación que habló con la revista ‘Forbes’, la vacuna original puede prevenir que la enfermedad entre en una etapa crítica y evite la neumonía, pero no puede prevenir que una persona sea portadora del virus. “Es posible que la persona ni siquiera note la infección, pero será su portador durante varios días”, explicó.

Por el contrario, si se administra por la nariz, “además de proteger el tracto respiratorio inferior, los pulmones, etc., se formará la primera línea de defensa: la inmunidad de las membranas mucosas”, agregó la fuente.



Si este método sale al mercado con éxito, sería fundamental en caso de que la vacuna necesite aplicarse por segunda vez.



Una posibilidad que ya se contempla, pues el alcalde Sobianin afirmó que se está evaluando la inmunización en la población vacunada, para determinar si se necesita una revacunación en el segundo período de 2021.

La vacuna 'Sputnik V' tiene el 92% de efectividad. Foto: Kirill Kudryavtsev. AFP

De acuerdo con el mandatario, se está realizando un monitoreo cada mes para medir la evolución de la vacuna en el cuerpo. Si notan que la inmunidad disminuye después de 9 o 10 meses, se necesitará un segundo plan de vacunación.



El experto entrevistado por ‘Forbes’ dijo que este segundo ciclo de inmunización no sería igual de efectivo al primero, debido a que el sistema inmune no solo creará anticuerpos contra el covid-19, sino también contra la fórmula utilizada en la vacuna.



Con la aplicación de la inmunización vía nasal se evitaría ese problema, pues la fórmula no entraría en contacto con los anticuerpos.



El experto también agregó que se convertiría en el método ideal para vacunar a los niños porque, aunque en su mayoría no se enferman gravemente, pueden ser portadores silenciosos.

