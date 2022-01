El Senado francés adoptó este jueves de madrugada la ley que instaura el pasaporte de vacunación, que establece la obligatoriedad de tener todas las dosis para acceder a la mayor parte de los lugares públicos, incluidos bares y restaurantes.



La Cámara alta, dominada por la oposición conservadora, introdujo algunas modificaciones con respecto al texto que la pasada semana fue adoptado por los diputados, donde el Gobierno de Emmanuel Macron cuenta con una holgada mayoría.



El hecho de que el texto no haya sido aprobado de forma idéntica retrasa algo la entrada en vigor del pasaporte de vacunación, que ahora tiene que ser objeto de un acuerdo entre diputados y senadores, aunque los primeros tienen la última palabra.



El pasaporte de vacunación ha provocado una gran polémica, pero su adopción en el Senado muestra que cuenta con un gran consenso político, puesto que esa Cámara tiene mayoría conservadora y lo adoptó con 249 votos a favor y 63 en contra, entre ellos varios "macronistas".



Una vez que entre en vigor, el pasaporte que indique que se tiene la pauta de vacunación completa será exigido para acceder a lugares de ocio, transportes y otros lugares, y ya no servirá un test negativo, como hasta ahora.



Los senadores han introducido algunas enmiendas que no gustan al Gobierno, como las restricciones a su uso ligado a que se supere la cifra de 10.000 hospitalizados a nivel nacional.



Además, el texto adoptado por el Senado también excluye del pasaporte de vacunación a los menores de 18 años y suprime la posibilidad de que los dueños de bares y restaurantes verifiquen la identidad de los clientes para evitar falsificaciones.



Dentro de la ley, que tiene otras disposiciones para luchar contra la pandemia, el Senado tampoco aprobó las sanciones a las empresas que se opongan al teletrabajo que habían adoptado en primera lectura los diputados.

La policía fronteriza francesa verifica los pases sanitarios de covid de los viajeros en la terminal de salidas de la estación de tren Gare du Nord en París, Francia, el lunes 20 de diciembre de 2021. Foto: Nathan Laine / Bloomberg

Huelga de profesores contra gestión de covid

Francia, entre los países con más días de escuelas abiertas durante la pandemia, vive este jueves una importante huelga de profesores, cansados de la gestión gubernamental de la crisis sanitaria, a tres meses de las elecciones presidenciales.



Desde la vuelta al colegio el pasado 3 de enero tras la pausa por las fiestas de fin de año, el gobierno anunció hasta tres protocolos diferentes en las escuelas, exasperando a los maestros y recabando las críticas de la oposición.



El lunes por la noche, el primer ministro Jean Castex anunció el último protocolo, ligeramente más flexible para intentar, en vano, apaciguar la tensión. Los maestros mantuvieron la huelga, con el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, en la mira.

Los maestros y el personal escolar participan en una manifestación en Burdeos, Francia, el 13 de enero de 2022, para protestar contra el cambio de política del gobierno sobre covid-19 en las escuelas. Foto: Philippe LÓPEZ / AFP

"No solo el protocolo actual no protege a los alumnos, al personal y a sus familias, sino que desorganiza por completo la escuela", apuntó el sindicato mayoritario en primaria, Snuipp-FSU, que llamó a la huelga el pasado viernes.



Cuando se detecta un caso positivo en una clase, el resto de alumnos deben realizar hasta tres autotest en casa para continuar asistiendo al colegio, sin necesidad de someterse a una primera prueba de antígenos o PCR como previamente.



Las medidas anteriores habían provocado largas colas ante farmacias de padres que en muchos casos abandonaron su trabajo para someter a un test a sus hijos, para que pudieran volver al día siguiente a clase en caso de dar negativo.



Casi 12 millones de pruebas de diagnóstico se realizaron así la semana pasada, un alza del 44%, según el ministerio de Sanidad. El aumento más significativo fue en el grupo de menores de 16 años, que pasó de 1 a 3 millones de media.



Francia, país de 67 millones de habitantes, registra un aumento de casos de covid-19 por la variante ómicron. El promedio de contagios diarios en los últimos siete días fue de 287.603, en alza frente a la media de 198.200 en la semana anterior.

Un manifestante sostiene una pancarta que dice "Un recordatorio: ¡aumentos salariales!" mientras los maestros y el personal escolar protestan contra el cambio de política sobre covid en las escuelas. Foto: Philippe LÓPEZ / AFP

Ante la situación, la mayoría de sindicatos secundaron el llamado del Snuipp-FSU, que cifró en 75 por ciento el porcentaje de maestros de primaria que harán huelga. El ministerio de Educación anunció por su parte un seguimiento del 38,5 por ciento.



"La escuela permanecerá cerrada este jueves (...) No habrá acogida de niños", rezaba un cartel en una escuela infantil del noreste de París. El colegio de primaria colindante solo abrió una clase en este frío jueves de invierno.



A pesar de que la huelga implica que los progenitores busquen soluciones para cuidar de sus hijos, recurriendo al teletrabajo o a niñeras cuando pueden, la principal federación de padres de alumnos, FCPE, apoya la protesta.



"Las familias no entienden nada (...) Tenemos la impresión de que lo que se busca es una inmunidad colectiva. El protocolo actual no permite proteger a los niños", dijo a la AFP Alice Gregorio, responsable de la FCPE en el noreste de París.



La huelga podría afectar a la imagen del presidente francés, Emmanuel Macron, que todavía no confirmó su esperada candidatura a la elección presidencial de abril y cuya estrategia pasa por mantener abiertas las escuelas durante la pandemia.



Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Francia cerró 34 días los colegios de primaria de enero de 2020 a mayo de 2021, menos que México (214), Brasil (178), Colombia (152), Chile (98) o España (45).



"Pueden decir que las escuelas estuvieron abiertas, pero solo la mitad de las clases estuvieron llenas", aseguró Gregorio, para quien la crisis del covid agravó la ya persistente falta de recursos de personal y materiales en las aulas.



Brice Tenturier, politólogo de Ipsos, indicó a la AFP que los franceses tienen hasta ahora una buena imagen de la gestión del gobierno de la crisis, pero advierte que, si la huelga es masiva, "este equilibrio podría romperse".



Los eventuales rivales de Macron en la elección presidencial, de la izquierda radical a la extrema derecha, no tardaron en cargar contra su gestión, que provocó, según la derechista Valérie Pécresse, "un desorden y caos generalizado en la escuela".

EFE y AFP

