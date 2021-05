Covid: ¿Cuánto le falta a España para llegar a la inmunidad de rebaño?

Esta semana el presidente español, Pedro Sánchez, aseguró que “estamos tan solo a cien días de lograr la inmunidad de grupo”, en una declaración desde Atenas en la que por primera vez señaló una fecha clara. Esto significaría que el 18 de agosto se llegaría al 70 por ciento de población vacunada en España lo que daría lugar a la llamada inmunidad de rebaño.



Antes de esta afirmación, que comunicó el lunes en un mensaje en el que también aseguró que “los datos invitan al optimismo”, se refería al verano, vagamente, como el momento de lograr esa inmunidad.



Sánchez se basó en algunas cifras y expectativas. Asegura que un tercio de la población adulta española cuenta al menos con una dosis administrada y que, de ese tercio, la mitad ya tiene la pauta completa.



De acuerdo con el Ministerio de Sanidad, cerca de 6.800.000 personas han completado la vacunación, lo que equivale a casi el 15 por ciento de la población, y se han administrado más de 20 millones y medio de dosis en la población actual de España que es de 47.351.567 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Autoridades española adelantando test de detección de covid-19 en el país al tiempo que se avanza con la campaña de vacunación. Foto: Lluis Gene. AFP

La realidad en la práctica

En la práctica, sin embargo, se padecen varios problemas en la administración de las vacunas en España.



Fernando Prada Roa, coordinador general del Hospital Enfermera Isabel Zendal, construido en Madrid especialmente para tratar el coronavirus, explica a EL TIEMPO la situación de las vacunas de la siguiente manera: “La capacidad para aplicarlas existe, pero lo que no está claro es que existan el número de vacunas y la organización y coordinación del gobierno para ponerlas a disposición de las comunidades autónomas (departamentos)”.



Para explicarlo, el doctor Prada Roa afirma que el gobierno ha paralizado la segunda dosis de las vacunas de AstraZeneca, que ya se había comenzado a administrar a las personas en la franja comprendida entre los 60 y 69 años.



Las modificaciones realizadas en otros países en torno a esta marca han creado confusión y se dejaron de repartir.



“Esto es absurdo porque la Agencia Europea del Medicamento ya dijo que es necesario ponerlas y se ha visto que en el Reino Unido no han provocado ningún tipo de problemas”, señala. “Además, la segunda dosis no ha creado ninguna dificultad”, agrega. Y explica que el problema de ese parón radica en que no se puede dejar pasar el periodo de espera entre las dos dosis. “Estamos a la espera de que las autoridades nos digan exactamente en qué escenario nos encontramos”, asegura.



En la actualidad, están administrando menos vacunas de las que podrían y citan a las personas cuando ya tienen las dosis en su poder, lo que suele ser como máximo con tres días de antelación. Por eso considera audaz establecer una fecha fija como plazo para conseguir la inmunidad grupal de la población.



“Todas las informaciones que ha dado el gobierno desde que empezó la pandemia se han modificado con el tiempo, así que ya estamos acostumbrados a planificar sin tener la certeza de lo que va a ocurrir”, asegura Prada.



Insiste, en todo caso, en que lo importante es “inmunizar y cuanto antes inmunicemos, mejor”, aunque ello implique cambios en los planes iniciales respecto a las franjas de edades y los tiempos.

Un trabajador sanitario junto a un hombre y una mujer en un hotel reconvertido en centro de acogida de pacientes con covid-19 en situación de desventaja o vulnerabilidad en Madrid. Foto: OSCAR DEL POZO. AFP

Situación actual

Lo cierto es que la vacunación ya da sus frutos en España. Tanto la incidencia de casos de contagios como el número de muertes disminuyen. En la actualidad fallecen alrededor de 80 personas diarias, mientras en el peor pico de la pandemia —hace un año— la cifra se acercaba a las mil.



Ahora afecta a gente más joven, entre los 30 y 40 años. “En la primera ola era muy infrecuente que llegaran a la UCI, pero ahora lo notamos mucho”, explica Prada y agrega que es algo que impresiona y desanima mucho. “Influye el hecho de que los mayores ya están inmunizados y no están en riesgo; sin embargo, hay que tener en cuenta que ese sector más joven de la población presenta menos morbilidad, pero son transmisores del virus”.

Otros cálculos

La consultora McKinsey señala que hay siete variantes para tener en cuenta a la hora de calcular el momento de llegar a la inmunidad de grupo: el porcentaje de la población vacunada, el número de dosis asegurada, la preparación de la cadena de provisiones, el sentimiento del consumidor frente a la vacuna, la población con edades por debajo de los 19 años, la inmunidad natural y la presencia de nuevas variantes.



De acuerdo con esos parámetros, España se encuentra en una posición media de favorabilidad, mientras Latinoamérica y el Caribe (donde se ubica Colombia), en una desfavorable.



Según el portal Time to Heard, a España le faltan 119 días (a Colombia, 407). Se trata de un cálculo que excede al del presidente Sánchez, aunque no por mucho.



El doctor Prada cree que la clave está en el ritmo de la provisión de las dosis, dado que España sí cuenta con la capacidad de aplicarlas. Falta ver si la realidad permite que los cálculos no queden en falsas expectativas.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

MADRID

