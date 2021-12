Los casos globales de covid-19 se redujeron un dos por ciento la semana pasada, pese al fuerte aumento en los contagios que se ha registrado recientemente en muchos países de Europa Occidental como Reino Unido, Francia, Suiza y España, según el informe epidemiológico semanal de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Del 13 al 19 de diciembre se confirmaron en el mundo 4,1 millones de casos, por lo que el acumulado en dos años de pandemia se elevó a 274 millones, según los datos del organismo con sede en Ginebra. Las muertes han sido de más de 5,3 millones.



En América, donde se superó la barrera de los 100 millones de casos acumulados, se registraron 904.000 contagios la semana pasada, un descenso del 10 por ciento. Mientras que en Asia Oriental, los positivos subieron un 12 por ciento, y en Oriente Medio y Asia Meridional bajaron un 12 por ciento.



Europa se dispone a entrar en las festividades navideñas con temor a que los desplazamientos y las celebraciones traigan consigo un incremento de los contagios, en un contexto de medidas destinadas a limitar el efecto de la pandemia y, en particular, de la variante ómicron del coronavirus.



Los países toman medidas contra el covid-19

Francia abrió este miércoles la vacunación de covid para todos los niños de 5 a 11 años, sobre una base voluntaria, una vez que se obtuvo el último dictamen favorable de las instancias de expertos.



Asimismo, París quiere que, ante el aumento de los contagios por la variante ómicron, a la vuelta de las vacaciones a comienzos de enero, las empresas en las que sea posible el régimen del teletrabajo aumente este sistema a tres o cuatro días a la semana.



Además, el Ejecutivo francés presentará el próximo lunes un proyecto de ley para transformar el certificado covid, que se exige para ir a un bar, a un restaurante, a un cine, a un espectáculo o a un estadio, en certificado de vacunación.

La policía fronteriza francesa verifica los pases sanitarios de covid de los viajeros en la estación de tren de París, Francia, el lunes 20 de diciembre de 2021. Foto: Nathan Laine / Bloomberg

Para hacer frente al avance de ómicron el Gobierno alemán y los estados federados acordaron una serie de restricciones que entrarán en vigor el 28 de diciembre.



A partir de esa fecha no podrá haber encuentros de más de diez personas y las discotecas deberán cerrar.



En Alemania la incidencia semanal se situó este miércoles en 289 contagios por 100.00 habitantes frente a los 306,4 del día anterior y los 353 de la semana pasada en medio de los temores que suscita el avance de la variante ómicron.



En Italia, la reunión de expertos contra el covid, que se celebra este martes, estudiará la posible introducción de nuevas restricciones.



El primer ministro, Mario Draghi, afirmó que la vacunación obligatoria no está sobre la mesa, aunque no se descarte, y entre las medidas que verán los expertos se refirió concretamente al uso de tapabocas al aire libre, posibles test para participar en algunas actividades o la reducción del tiempo de validez del certificado sanitario.



Finlandia endureció las restricciones a la hostelería y los eventos sociales a partir de Nochebuena.



Desde el 24 de diciembre, los bares y restaurantes deberán dejar de servir alcohol a las 21:00 horas y tendrán que cerrar sus puertas una hora después, pese a que sus clientes deben mostrar el pasaporte covid para acceder al local.



Las restricciones se endurecerán aún más a partir del 28 de diciembre por un periodo de tres semanas y afectarán especialmente a los bares de copas y discotecas, cuyo aforo se reducirá a la mitad y tendrán que cerrar a las 18:00 horas.

Personas hacen cola en una farmacia de prueba covid-19 improvisada, frente a una farmacia principal en Turín, Italia, el 20 de diciembre de 2021. Foto: EFE / EPA / Alessandro Di Marco

Bélgica estudia volver a imponer las "burbujas sociales", anular algunos eventos y adelantar el cierre de restaurantes y bares para tratar de frenar la expansión del coronavirus, medidas sobre las que decidirá a última hora de este miércoles el comité de concertación belga. Por el momento se descarta un confinamiento total.



Países Bajos entró este domingo, y hasta el 14 de enero, en un “confinamiento” con el que cerró toda la actividad no esencial y los centros educativos, y se limita a dos personas los grupos en exteriores y las visitas diarias a una casa, por temores al rápido avance de la variante ómicron del coronavirus.



Por el contrario, el primer ministro británico, Boris Johnson, descartó nuevas medidas antes de la Navidad, después de que los diputados conservadores se mostrasen en contra de limitar los movimientos de la población.



No obstante, el Gobierno no descarta aplicar más restricciones la próxima semana, una vez que los expertos tengan más claro el impacto de la extensión de la variante ómicron en el sistema sanitario.



En Austria el numero de infecciones con la variante ómicron del SARS-CoV-2 confirmadas aumentó en un 467 por ciento en la semana del 12 al 19 de diciembre respecto a la anterior, al totalizar 278, mientras que al día de hoy es ya de 365.



Sin embargo, unas cinco mil personas procedentes de Gran Bretaña, donde ómicron es ya la variante dominante, han llegado en los últimos días a los Alpes austríacos, lo que supondría, según la estimación de las autoridades, que se importan 15 casos (de ómicron) al día.

Personas reciben una dosis de una vacuna covid-19 en un centro de vacunación temporal establecido en Belfast, Reino Unido, el 21 de diciembre de 2021. Foto: Paul Faith / AFP

España volvió a imponer el uso obligatorio del tapabocas en exteriores, a fin de contener el avance del covid-19, que alcanzó un récord de cerca de 50.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, según un anuncio del gobierno este miércoles.



Suiza, actualmente uno de los países con peor incidencia de casos de covid-19 en todo el mundo, aplicó desde este lunes limitaciones especiales para las personas no vacunadas contra esta enfermedad, entre ellas la imposibilidad de entrar en restaurantes y otros lugares públicos.



Por su lado, Suecia, país que en la primera ola de la pandemia de caracterizó por aplicar medidas laxas frente a la covid-19, introducirá el jueves nuevas restricciones ante el temor a la expansión de la variante ómicron.



El ocio nocturno, especialmente discotecas y clubes, quedará cerrado, también para la Nochevieja y solo están autorizadas las reuniones públicas o eventos con más de 20 personas si están sentadas.



El 1.º de diciembre, Portugal entró en estado de calamidad y exige, entre otras medidas, certificado digital para acceder a los restaurantes. Desde esa fecha, varias ciudades lusas como Oporto, Lisboa, Coimbra, Braga o Nazaret cancelaron las grandes actividades programadas al aire libre para Nochevieja.



Para prevenir, el test negativo será necesario para entrar en restaurantes los días señalados y se adelanta el cierre del ocio nocturno y el teletrabajo obligatorios a partir del día 25.

EFE

