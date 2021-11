Alemania se enfrenta a una 'pandemia de los no vacunados'

Alemania se ve afectada por una "pandemia de los no vacunados", alertó el ministro de Sanidad, Jens Spahn, el miércoles, pidiendo reforzar las medidas para frenar el resurgimiento de casos de covid-19 en el país.



"Actualmente, estamos viviendo una pandemia esencialmente de no vacunados, y es masiva", dijo, señalando que las camas en los servicios de cuidados intensivos vuelven a escasear. "La cuarta ola de la pandemia avanza, como lo temíamos, porque el número de personas vacunadas no es suficiente", corroboró Lothar Wieler, presidente del instituto de vigilancia epidemiológica Robert Koch.



Ministro de Salud alemán, Jens Spahn. Foto: EFE

El responsable lamentó que las reglas de acceso a los lugares públicos no se apliquen como se debe siempre.



Por su parte, el ministro conservador pidió a las regiones, que tienen competencia en materia sanitaria, que endurezcan las reglas para los no vacunados en caso de repunte de los contagios, prohibiéndoles por ejemplo el acceso a algunos lugares públicos o exigiéndoles un test de diagnóstico negativo, que son caros en el país.



"No se trata de acoso" contra los no vacunados, sino de "evitar una saturación del sistema sanitario", dijo. El ministro también dijo que deseaba acelerar las vacunas de refuerzo, aconsejadas por ahora a los mayores de 70 años, seis meses después de haber completado el primer ciclo.





Alemania registró en los últimos días un aumento de los casos de covid-19. El miércoles se registraron más de 20.000 nuevos casos en 24 horas y 194 decesos, según las cifras oficiales.



La canciller en funciones, Angela Merkel, mostró su preocupación ante las cifras de los últimos días y se mostró "muy apenada" al ver que "entre dos y tres millones de alemanes de más de 60 años no se hayan vacunado aún".



Según las cifras el instituto Robert Koch, un 66,8 por ciento de la población, es decir, 55,6 millones de personas en Alemania, están totalmente vacunadas.

AFP

