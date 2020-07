El video ‘viral’ que muestra cómo en países nórdicos no usan tapabocas

En las calles de Estocolmo –capital de Suecia–, de Copenhague –Dinamarca–, de Oslo –Noruega– o de Helsinki –Finlandia–, y hasta en supermercados, oficinas, autobuses y metros, resulta difícil ver personas con mascarilla. En muchas ocasiones son los turistas quienes lucen el tapabocas en espacios públicos de estos países del norte de Europa.

Según una encuesta reciente de la firma de investigación de mercados Yougov, solo entre el 5 por ciento y el 10 por ciento de las personas consultadas en los países nórdicos afirmaban utilizar mascarilla contra la covid-19 en los lugares públicos, una proporción que ha permanecido estable desde que empezó la crisis (a mediados de marzo).



En otros veinte países sondeados por la empresa (entre esos India, Francia y Estados Unidos), el uso de tapabocas se extendía al 70 por ciento o incluso al 80 por ciento de los encuestados.

Un video similar a la ‘antigua normalidad’

El pasado 29 de julio un video se viralizó en Twitter. Una usuaria subió unas imágenes de las calles de Copenhague en la actualidad. Lo insólito es que la gente del metraje iba por las calles sin tapabocas y sin mayor distancia social.



Las personas caminaban con tranquilidad. Familias enteras iban y venían ojeando las vitrinas de los negocios cercanos mientras otros departían sin mucha preocupación en cafés atestados. “Lo mando porque nadie me lo cree”, dijo la usuaria durante la grabación del video.

"Tengo la impresión de que si el gobierno no dice claramente 'les aconsejamos llevar mascarilla', nadie lo hará", considera Camille Fornaroli, una estudiante francesa de 21 años que vivió una situación similar a la persona que grabó el video de Copenhague: quedó muy sorprendida al ver tan pocos tapabocas en Estocolmo.



Ella misma presenció la poca relevancia que el uso de este implemento tiene en espacios que han sido tenidos en cuenta por otros países como el transporte público.



Frente al coronavirus, Suecia optó por una estrategia menos estricta que dejó a sus vecinos escépticos sobre su efectividad (más de 80 mil casos y 5.700 fallecidos). Pero, a la hora de las sugerencias sobre el porte del tapabocas, los países nórdicos actuaron de forma similar.



En Dinamarca, las autoridades sanitarias empezaron a recomendar tímidamente el uso del tapabocas a principios de julio, después de una advertencia de la OMS. Eso sí: este se utiliza solo en casos muy específicos, como en una ida a un hospital para, por ejemplo, realizarse la prueba de la covid-19.

"En estos momentos el tapabocas no tiene ningún sentido", sostuvo el martes el director de Sundhedsstyrelsen, la autoridad danesa de la salud, Soren Brostrom. "Pero, a más largo plazo, ¿puede ser útil en los transportes o en otros sitios? Por supuesto, es algo que tenemos que evaluar", declaró en la cadena televisiva ‘DR’.



Esta incertidumbre sobre el uso de tapabocas es muy similar al pensamiento en países como Noruega o Finlandia, donde, en principio, no se oponen al implemento sanitario que, en la gran mayoría de países, se considera esencial para la ‘nueva normalidad’.



"Actualmente, estamos en una situación muy afortunada (...) Pero quizá sea algo que tengamos que plantearnos en un futuro próximo si los contagios aumentan", explicó a la AFP Are Stuwitz Berg, médico en la dirección sanitaria noruega.



"La cuestión podría plantearse (...) cuando la gente vuelva de sus vacaciones", dijo, por su parte, Mika Salminen, un responsable de las autoridades finlandesas.

A la fecha, los países nórdicos (exceptuando Suecia) han tenido un manejo particular de la pandemia que, de cierto modo, podría reforzarse gracias a la actitud de la ciudadanía frente a las medidas sanitarias –si bien hay cierta resistencia en el uso del tapabocas, en muchos lugares se cumple la distancia social y el lavado frecuente de manos–.



Dinamarca, hasta este final de julio, registra 614 muertes y más de 14 mil contagios; Finlandia tiene 329 fallecimientos y poco más de 7 mil casos; Noruega tiene 255 fallecimientos y más de 9 mil casos de covid en total.

Suecia es el lamentable caso de excepción, pues tiene un número de casos mucho mayor que el de sus vecinos (de hecho, los números de Finlandia, Noruega y Dinamarca distan mucho de las realidades de otros países del mundo, con cifras críticamente superiores). Suecia, por su parte, se aproxima a los 80 mil casos y registra más de 5.700 muertes.

TENDENCIAS EL TIEMPO

*Con AFP