España prorroga restricciones para ingreso de viajeros desde Colombia

Las restricciones para el ingreso de colombianos a España se prorrogará por lo menos hasta el 23 de agosto, según le dijo a EL TIEMPO el embajador de Colombia en España, Guillermo Plata.



Los nacionales de algunos países —incluidos los colombianos— no pueden entrar a España, a menos que sean profesionales esenciales y otras excepciones (ciudadanos y cónyuges, residentes, titulares de visado de larga duración, personal de transporte, estudiantes y diplomáticos).



Asimismo, aquellos que se enmarquen dentro de esas salvedades y vengan de un país considerado de alto riesgo (Colombia, Namibia, Argentina, Brasil, Suráfrica y Bolivia) deben guardar una cuarentena de diez días, que se puede acortar a siete si se somete a una prueba cuyo resultado sea negativo. Esto aplica incluso a los vacunados.



Las autoridades colombianas, en una reunión conjunta con las españolas, brindaron información técnica detallada acerca de la evolución de la pandemia en nuestro país para intentar acelerar el proceso de reactivación de viajeros.



No obstante, en España continúa en firme el freno a la mayoría de viajeros procedentes de Colombia.



En ese sentido, el embajador Plata destacó que Colombia contempla implementar un código QR correspondiente al resultado de la prueba del coronavirus vinculado con un laboratorio. De esta manera, busca eliminar las falsificaciones presentadas por algunos pasajeros al viajar a países como España, donde el 50 por ciento de los positivos de todos los test realizados en el aeropuerto corresponden a colombianos.



Esta es una de las medidas pendiente por confirmar por parte de las autoridades sanitarias colombianas y que busca que se le abran las puertas de países, como España.



La Embajada ha sostenido conversaciones con autoridades españolas para demostrar que la situación epidemiológica ha mejorado y se ha comprometido a rendir informes periódicos con el fin de que cuenten con la información necesaria antes de tomar las medidas.



“En España preocupa que los contagios en su país están altos y que con Colombia hay un tráfico de personas denso y una positividad también alta de la gente que entra de Colombia”, explica el embajador Plata. Según la Dirección Internacional de Sanidad es una proporción importante del total. Estos pasajeros viajan solo si han mostrado un resultado negativo antes de embarcar.



Por otra parte, el embajador reveló que también se planea establecer un código QR para certificar la vacuna, con el objetivo de facilitar los viajes internacionales de las personas inmunizadas en Colombia. Es una medida que cobijaría a los españoles o colombianos con nacionalidad española que se han vacunado en Colombia y que no pueden conseguir el certificado internacional para ir a otros países o realizar en ellos actividades (entrar a museos, restaurantes o transporte público según el país).

Luis Guillermo Plata (izq.), embajador de Colombia en España, y Silverio Gómez, director de ProColombia en España. Foto: Procolombia

Más afectados

Por lo pronto, las restricciones que solo permiten el ingreso de personas con profesiones esenciales se mantienen. Y ellas deben mantener cuarentena si viajan antes del 23 de agosto.



Se trata de fechas cercanas a la celebración de la Feria del Libro en Madrid (entre el 10 y el 26 de septiembre), cuyo país invitado es Colombia. Plata reitera que los trabajos al respecto no se han detenido, aunque están atentos a las medidas que entonces se adopten en España. También sigue en pie la visita oficial del presidente Iván Duque, programada para el 16 y 17 de septiembre.



Se aconseja a los colombianos que piensan viajar por motivos diferentes al turismo y que tienen dudas que se pongan en contacto con el Consulado de España en Bogotá.



Es el caso de quienes tienen pendientes visitas para avanzar en el proceso de la adopción de la nacionalidad española por origen sefardí. Aunque en principio no entrarían dentro de las excepciones, y por tanto no podrían viajar, es recomendable que los funcionarios españoles estudien su caso si consideran que reviste alguna condición especial.



Por otra parte, ante algunas críticas que el embajador Plata ha recibido por opacar la imagen de Colombia al haber difundido los temores españoles frente a esos resultados positivos, él cree que no se le debe culpar. “Quien aborda estando positivo un vuelo no solamente maltrata la imagen de Colombia, sino además pone en riesgo a cientos de pasajeros”, dice.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

MADRID

