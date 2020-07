Reportan caso de trombosis en el pene derivada del coronavirus

Médicos del Centro Hospitalario de Versalles, en Le Chesnay, un área cerca de París (Francia), reportaron en la revista médica independiente ‘The American Journal of Emergency Medicine’ el caso de un hombre francés, de 62 años, quien sufrió priapismo, una erección que dura más de cuatro horas, a causa de la covid-19 (la enfermedad causada por el nuevo coronavirus).



El hombre recibía atención en el hospital por un grave ataque de coronavirus cuando sufrió la erección, causada por sangre atrapada en su pene. El miembro se encontraba lleno de coágulos de sangre cuando fue drenado por los médicos.



Se ha informado que la coagulación de la sangre o trombosis es una complicación peligrosa en hasta un tercio de los pacientes infectados con el nuevo coronavirus.



“En pacientes con infección por SARS-CoV-2 (el virus que causa la covid-19), se han identificado complicaciones tromboembólicas en el momento del ingreso hospitalario. De hecho, los pacientes con la covid-19 demuestran la presencia simultánea de todos los elementos de la tríada de Virchow que promueven la trombosis local”, indica el reporte, publicado el 27 de junio.



Cuando los coágulos bloquean arterias o venas, se pueden desencadenar ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares fatales y, como ocurrió en este caso, también pueden conducir al priapismo.



La coagulación sanguínea es un efecto secundario ampliamente registrado a causa de la covid-19. Sin embargo, esta es la primera vez que el priapismo se ve como un efecto secundario del coronavirus, que ya ha matado a más de 520.000 personas en todo el mundo.



Myriam Lamamri, médico de cuidados intensivos del hospital, indicó que antes no se había reportado 'trombosis del pene' en un paciente con la covid-19.



El paciente acudió a su médico con fiebre, tos seca, dificultad para respirar y diarrea, y dos días después fue trasladado de urgencia al hospital. Allí, una prueba confirmó el coronavirus. Al llegar fue ventilado mecánicamente porque mostraba signos de insuficiencia respiratoria.



Un examen físico encontró 'priapismo no identificado previamente', lo que sugiere que había estado allí durante algún tiempo.



“El priapismo se define como una erección del pene que persiste más de 4 horas y no está relacionada con el interés sexual o la estimulación”, según describe la investigación.



Los dos cuerpos cavernosos, las cámaras de tejido dentro del pene, eran rígidos. Pero la punta estaba flácida. El hombre sufrió priapismo de bajo flujo, que es cuando la sangre queda atrapada en las cámaras de erección, a diferencia del priapismo de alto flujo, causado por una lesión.



El paciente estaba sedado y, por lo tanto, no pudo responder preguntas sobre cuánto dolor estaba sufriendo, pero se sabe que la afección es insoportable.



Para tratarlo, se aplicó una bolsa de hielo al área del pene. Después de cuatro horas de una erección persistente, los médicos extrajeron la sangre con una aguja.



Los doctores que trataron al hombre encontraron 'coágulos de sangre oscura' y dijeron que eran el resultado de la trombosis inducida por el coronavirus. Llegaron a esta conclusión porque no se encontró otra causa alternativa de priapismo y se sabe que el virus causa complicaciones de coagulación sanguínea.



"La presentación clínica y de laboratorio en nuestro paciente sugiere fuertemente el priapismo relacionado con la infección por SARS-CoV-2 (…) los informes de nuevos casos fortalecerían la evidencia.", escribieron en el informe.



El paciente abandonó la Unidad de Cuidados Intensivos después de pasar dos semanas con respirador, lo que sugiere que ahora se ha recuperado de la covid-19. Además, no ha sufrido priapismo desde que salió del hospital, según el informe.



