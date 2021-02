Nueva variante de covid se descubre en Reino Unido y nueve países más

Investigadores de la Universidad de Edimburgo identificaron una nueva variante del covid-19 denominada B.1.525, que acumula varias de las mutaciones que más han preocupado a los investigadores en los últimos meses.



(Además: Restricciones para viajar a Inglaterra afectan a residentes latinos)

La nueva variante de coronavirus que fue detectada en Reino Unido, también está identificada en Dinamarca, Nigeria, Estados Unidos, Francia, Ghana, Australia, Canadá, Jordania y España, según el informe presentado por dos científicas de la Universidad de Edimburgo.



El estudio que identificó las primeras secuencias en diciembre en Nigeria y las autoridades europeas asociaron la entrada de esta secuencia a los viajes procedentes del país africanos.



La variante tiene características similares a la B.1.1.7, otra variante británica, e incluye la mutación E484K en la proteína de pico o de espiga, que permite al virus acceder a las células e infectarlas por lo que se considera que la eficacia de las vacunas podría verse afectada.



(Lea aquí: Perú, bajo escándalo de 'Vacunagate' en medio de campaña presidencial)



Esta mutación, presente también en variantes que surgieron en Sudáfrica y en Brasil, está asociada con un aumento de la capacidad del virus para evadir los anticuerpos neutralizantes generados por el organismo.

La vacuna BNT162b2 fue aprobada en países como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y México. Foto: EFE

Simon Clarke, profesor asociado de microbiología celular en la Universidad de Reading, comentó al diario británico The Guardian que no está claro cómo se propagará esta nueva variante, aunque "si tiene éxito, se puede suponer que la inmunidad derivada de cualquier vacuna o infección previa se debilitará", señaló.



(No deje de leer: La carrera mundial por lograr una amplia vacunación contra el covid)



El experto considera que la nueva variante debería incluirse en los esfuerzos por impulsar las pruebas.



Científicos británicos del Grupo Consultivo de Amenazas de Virus Respiratorios Nuevos y Emergentes informaron, además, la detección de 76 casos de infección con dos nuevas variantes del covid-19, una de las cuales fue calificada​ como "preocupante", mientras que la otra fue designada como "variante bajo investigación".



REDACCIÓN INTERNACIONAL

Le puede interesar

- Casos sintomáticos en Israel caen 94 % entre vacunados, según estudio



- Ola polar EE. UU.: ¿Por qué Texas experimenta temperaturas árticas?



- Los colados en la vacunación del covid en España