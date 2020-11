Crece temor en EE. UU. después de récord de contagios

La pandemia no da tregua en EE. UU. Este país registró un récord de casos confirmados de coronavirus durante 24 horas, al sumar casi 100.000 positivos en sus conteos, según cifras divulgadas este miércoles por la prestigiosa universidad Johns Hopkins.



Según esa institución, el país identificó 99.660 casos ese día e informó de 1.112 muertes.



Con un total 233.000 fallecidos por covid-19, EE. UU. es el país más enlutado por la pandemia en el mundo.



En especial preocupa el caso de Florida, que este miércoles añadió 6.257 nuevos casos de covid-19 a sus cifras, el mayor registro diario desde agosto, y en un momento en que el equipo especial del coronavirus de la Casa Blanca alerta sobre repuntes de casos en varios condados de este estado.



Con los datos de ayer, Florida lleva 9 jornadas en las que da cuenta de más de 4.000 nuevos positivos en los últimos 10 días.



Por otro lado, Europa sufre una "explosión" de casos de coronavirus, y la tasa de mortalidad también está creciendo, informó este jueves el director de la oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa.



"Vemos una explosión (...) en el sentido de que solo han sido necesarios un par de días para ver cómo la región europea registraba un incremento de más de un millón de casos", explicó el director regional para Europa de la organización, Hans Kluge. "Vemos cómo la mortalidad crece poco a poco", añadió.



Sin embargo, el responsable dijo que el cierre de escuelas debe ser considerado como un último recurso. "Necesitamos mantener las escuelas abiertas hasta el final porque no podemos permitir una generación perdida por el covid-19", argumentó.



A pesar de esto, Kluge dijo que el "statu quo no es una alternativa" y pidió "medidas focalizadas y equilibradas" que puedan ser endurecidas. En particular, se manifestó a favor de dos cosas: "Coherencia, para que la gente vea que no cambiamos de opinión drásticamente, y predictibilidad, para que la gente sepa qué pasará si se alcanza un umbral".



Europa se convirtió en la región con más casos de covid-19 en el mundo desde el inicio de la pandemia, según el balance realizado por la AFP a partir de datos oficiales.



Con 11,6 millones de diagnósticos positivos de coronavirus y más de 293.000 muertos, Europa superó en las cifras de contagiados a América Latina y el Caribe, que suman 11,4 millones de contagiados y casi 407.000 muertos.

