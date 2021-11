Austria confinará a las personas no vacunadas contra el covid-19

Las personas no vacunadas o enfermas de covid-19 serán confinadas en Austria a partir del lunes para contener la propagación del coronavirus, anunció este domingo el canciller de ese país, Alexander Schallenberg.



(Puede leer: Covid: OMS teme medio millón más de muertos en Europa hasta febrero)

"La situación es grave (...). No tomamos esta medida a la ligera, pero desgraciadamente es necesaria", dijo Alexander Schallenberg en una rueda de prensa en Viena.



Cerca del 65% de la población del país ha recibido dos dosis de vacuna en Austria, porcentaje inferior a la media europea, que es del 67%, y alejada de países como España (79%) y Francia (75%).



Schallenberg había calificado este índice como "vergonzosamente bajo" al dar a conocer el viernes este plan de confinamiento. En concreto, las personas no vacunadas no podrán abandonar sus hogares, salvo para salir de compras, hacer deportes o recibir atención sanitaria.



(Lea también: Encuentran el cuerpo de la posible primera víctima del volcán en La Palma)



Esta medida se aplicará a todas las personas en esta situación a partir de los 12 años. Se realizarán controles inopinados. El gobierno evaluará los resultados de estas restricciones en un plazo de diez días, indicó este domingo el ministro de Salud, Wolfgang Mückstein, y pidió a los reacios a vacunarse a que lo hagan lo antes posible.



La medida tiene que ser aprobada por el Parlamento por la tarde, algo que 'a priori' es una simple formalidad.



El sábado se constataron más de 13.000 nuevos casos de covid-19 en este país con más de 9,8 millones de habitantes, el mayor número de contagios desde el comienzo de la pandemia.



(Puede leer: Putin pide a la Unión Europea restablecer el contacto con Bielorrusia)



Cabe resaltar que los estados de Alta Austria y Salzburgo, los cuales tienen las peores cifras de contagios, ya han comenzado a realizar aislamientos preventivos desde el pasado 8 de noviembre.



Por otro lado, durante las últimas semanas se ha presentado un inusual repunte de casos en Europa, volviéndose el epicentro de la pandemia después de, en buena medida, lograr una eficacia en sus programas de vacunación.



Muchos expertos creen que el aumento de contagios responde, principalmente, a la infructuosa llegada de la inmunidad completa en las poblaciones, aunque ya varios países, incluso de otros continentes, en su momento predijeron un posible nuevo pico.

ELTIEMPO.COM

*Con información de AFP

Más noticias:

- Alemania: la CDU de Merkel abre su pulso sucesorio con nuevos candidatos



- Ella es Txai Suruí, la joven indígena de Brasil que es figura en la COP26



- Alemania registra récord de contagios diarios de covid con 50.000 casos