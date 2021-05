Los cortesanos quieren que el príncipe Enrique renuncie a su título

El personal y los ayudantes de la monarquía británica quieren que los duques de Sussex, Enrique y Meghan, renuncien a su título nobiliario, tras las nuevas críticas del

príncipe contra la familia real, informa este domingo el 'Daily Mail'.



El príncipe Enrique, nieto de la reina Isabel II, volvió a criticar a la familia real, en particular las habilidades como padre del príncipe Carlos, en una conversación que mantuvo con el actor Dax Shepard, presentador del podcast "Armchair Expert".



(Le puede interesar: El príncipe Harry revela reunión secreta que tuvo con Meghan)

Algunos cortesanos admitieron al citado periódico que hay un sentimiento de "desconcierto y traición" en la familia real, especialmente porque Enrique cuestionó las habilidades como padre del heredero de la corona e, implícitamente, a la reina y su marido, el fallecido duque de Edimburgo, agrega el tabloide.



El duque de Sussex, que vive en EE. UU., dijo en el podcast que no quería que sus hijos -Archie y la niña que nacerá pronto- puedan sufrir como sufrió él al ser criado por su padre y que quería acabar con el "dolor y sufrimiento genético" en la familia real.

Si he experimentado alguna forma de dolor o sufrimiento por el dolor o sufrimiento que tal vez mi padre o mis padres sufrieron, me voy a asegurar que rompo con ese ciclo FACEBOOK

"Si yo he experimentado alguna forma de dolor o sufrimiento por el dolor o sufrimiento que tal vez mi padre o mis padres sufrieron, (entonces) me voy a asegurar que yo rompo con ese ciclo y no lo transmito (a los hijos)", dijo Enrique, cuyo comentario fue interpretado como una crítica también a la reina y su marido.



Un cortesano reveló al 'Daily Mail' que "la gente está horrorizada que él (Enrique) pudiera hacer esto a la reina cuando el duque de Edimburgo apenas está en su tumba".



"El duque de Sussex ha pasado ahora una gran cantidad de tiempo poniendo énfasis en que no es diferente a otros y en atacar a la institución que dice le ha causado tanto dolor. Hay un creciente sentimiento de que si no te gusta la institución, no deberías tener títulos", indicó la fuente.



(Lea también: Oprah Winfrey y el príncipe Enrique harán una serie sobre salud mental )



"Ellos deberían ser simplemente Enrique y Meghan. Si se niegan a hacerlo, tienen que explicar por qué", agregó.

La reina Isabel II de Inglaterra. Foto: AFP

El tabloide puntualiza que no hay planes formales para retirarle a los duques el título nobiliario, pero la presión al respecto demuestra el profundo sentimiento de traición en la familia.



El pasado marzo, los duques de Sussex concedieron una entrevista a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, en la que acusaron de racismo a la familia real. Esa entrevista fue divulgada semanas antes de la muerte, el pasado 9 de abril- del duque de Edimburgo.



Efe

