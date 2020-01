Reino Unido confirma sus dos primeros casos del coronavirus

El Reino Unido confirmó este viernes los dos primeros casos del coronavirus de Wuhan en su territorio, informaron fuentes médicas.



“Podemos confirmar que dos pacientes en Inglaterra, miembros de la misma familia, han dado positivo”, dijo el jefe de los servicios médicos de Inglaterra, Chris Whitty, en un comunicado difundido por el ministerio de Salud.



“Los pacientes están siendo tratados por especialistas del servicio nacional de salud y hemos recurrido a procedimientos usados en el control de infecciones para evitar la nueva propagación del virus”, añadió.



También se están “identificando rápidamente” las personas que estuvieron en contacto con estos dos pacientes, dijeron las mismas fuentes.



Las autoridades sanitarias no explicaron si las dos personas infectadas habían viajado a China recientemente.



El martes, el Reino Unido pidió a sus ciudadanos que evitaran, en la medida de lo posible, sus viajes a China y la compañía British Airways suspendió sus vuelos hacia China continental.



A raíz del brote del coronavirus en China, un avión fletado por el Reino Unido desde Wughan aterrizará este viernes en la base militar de Brize Norton, en Oxfordshire (a las afueras de Londres) con 200 pasajeros, 150 británicos y otros 50 extranjeros -entre ellos, 20 españoles- que se habían quedado atrapados en la región china.



"El NHS (servicio sanitario público británico) está extremadamente bien preparado y acostumbrado a gestionar infecciones y ya estamos trabajando rápidamente para identificar cualquier contacto que los pacientes hayan tenido para que (el virus) no se propague", afirmó el asesor médico en la citada nota.

Italia declara estado de emergencia

Por su parte, el gobierno italiano declaró el viernes el estado de emergencia para acelerar la lucha contra el nuevo coronavirus y evitar una posible propagación, un día después de que se confirmaran los dos primeros casos en el país, en dos turistas chinos.



El estado de emergencia se declara a menudo en Italia, después de terremotos o inundaciones como las registradas recientemente en Venecia. Es un mecanismo que permite activar fondos y movilizar a organismos, como por ejemplo la protección civil con el fin de preparar estructuras de acogida de personas.

En el Hospital de Spallanzani, en Roma, se encuentran aislados los dos pacientes que al parecer tienen los síntomas del coronavirus. Foto: AFP

La proclamación del estado de emergencia no es una sorpresa después del anuncio realizado el jueves por el jefe de gobierno Giuseppe Conte de los dos primeros casos de coronavirus en el país y la suspensión de todos los vuelos "de y hacia" China.



Según los medios de comunicación italianos, el procedimiento de emergencia está previsto para seis meses. Al parecer, la pareja infectada llegó primero a Milán y luego se alojaba en Roma cuando los síntomas de la enfermedad aparecieron el miércoles.



Su habitación de hotel fue sellada y fueron colocados en observación en el hospital Spallanzani de Roma, que es el centro de referencia para las enfermedades infecciosas en Italia.

"Los pacientes están bien, son jóvenes y es como si tuvieran gripe. No hay terapia para esta infección, se trata como la gripe, permanecerán aislados durante unos días", declaró el viernes en una radio Giuseppe Ippolito, director científico del hospital Spallanzani.



El profesor insistió en tranquilizar a los italianos que comienzan a ser víctimas de una psicosis.



"Los ciudadanos deben estar tranquilos, porque el verdadero riesgo de contagio existe si las personas enfermas ya presentan los síntomas y tan pronto como los dos turistas los han tenido, hemos seguido los procedimientos previstos", dijo.



"Estamos casi seguros que no ha habido otros contagios", subrayando que "el virus no se transmite durante la incubación, salvo excepciones excepcionales que se producen excepcionalmente", concluyó, con un toque de humor.



