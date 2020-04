Pruebas de vacuna de coronavirus aplicadas a monos fueron un éxito

Científicos del Instituto Jenner, de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, anunciaron que su potencial vacuna contra el coronavirus pasó una nueva etapa con resultados positivos: funcionó perfectamente en monos macacos Rhesus, el animal más parecido biológicamente a los humanos.

Con respecto a este último avance, los científicos explicaron que inocularon a seis monos de esta especie con la vacuna el mes pasado. Luego estuvieron expuestos a altas dosis del virus y se recuperaron 28 días después de haber recibido la vacuna.



La vacuna administrada a los macacos Rhesus se llama hAdOx1 nCoV-19. Los ensayos en humanos comenzaron el jueves de la semana pasada.



El Instituto Jenner lleva la delantera en este tipo de esfuerzos y dijo que, en el panorama más esperanzador, se podrían tener las primeras dosis de la vacuna contra el virus para septiembre de este año.

El doctor Vincent Muster, científico que lideró el estudio, aclaró que todavía están analizando los resultados, pero adelantó que planea compartirlos la próxima semana y luego remitirlos a una publicación para que sean evaluados por otros colegas.



De acuerdo con un artículo publicado por 'The New York Times', la inmunidad en los monos no garantiza que una vacuna proporcione el mismo grado de protección para los humanos. Es imposible saber qué vacuna potencial surgirá como la más exitosa hasta que los datos clínicos estén disponibles.

La inmunidad en los monos no garantiza que una vacuna proporcione el mismo grado de protección para los humanos FACEBOOK

TWITTER

Emilio Emini, director del programa de vacunas de la Fundación Bill y Melinda Gates, que brinda apoyo financiero a muchos esfuerzos competitivos, dijeron que se necesitará más de una vacuna.



“Algunos pueden trabajar de manera más efectiva que otros en grupos como niños o personas mayores, o con diferentes costos y dosis”, explicó Emini.



El ensayo de Oxford ha alcanzado una escala significativamente grande y puede arrojar valiosos resultados, incluso si falla.



"Es un estudio que dará lecciones sobre la naturaleza del coronavirus y sobre las respuestas del sistema inmune que pueden informar a los gobiernos, donantes, compañías farmacéuticas y otros científicos que buscan una vacuna”, concluyen los expertos.

Tendencias EL TIEMPO