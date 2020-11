París aplicará más restricciones por la noche para enfrentar al covid

La alcaldía de París anunció este jueves nuevas restricciones para frenar los contagios de covid-19 en la capital francesa, que incluyen el cierre desde esta noche de algunos comercios que venden alcohol y restaurantes que ofrecen comida para llevar.



Estos comercios tendrán que cerrar en el nuevo horario "porque en algunos casos ha habido abusos", dijo la alcaldesa Anne Hidalgo, en referencia a "concentraciones" de personas frente a algunos negocios.



Las nuevas restricciones, que deberán aplicarse también en los suburbios más cercanos de París, fueron decididas el miércoles en coordinación con el jefe de la policía de la capital francesa, Didier Lallement, añadió Hidalgo en una entrevista con la cadena BFM.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, decretó un nuevo confinamiento a nivel nacional el viernes pasado, lo que obliga al cierre de los comercios considerados no esenciales.



No obstante, los supermercados, las tiendas de barrio y licorerías permanecen abiertos y los restaurantes pueden ofrecer un servicio para llevar.



Anne Hidalgo dijo que la situación en París y sus suburbios es "muy preocupante".



El miércoles, la agencia de salud pública registró más de 40.500 nuevos contagios del nuevo coronavirus en 24 horas y 385 muertes en los hospitales, una cifra que excluye los fallecimientos en los asilos para ancianos.



La cifra de muertos en Francia asciende a 38.674 desde marzo y actualmente más de 4.000 personas están en cuidados intensivos. Desde el viernes pasado los franceses pueden salir de sus casas sólo para ir a la oficina -si no es posible hacerlo desde casa-, ir al médico, hacer ejercicio al aire libre, dejar a los niños en la escuela o hacer las compras esenciales.



El anuncio de Hidalgo se produce después de una confusión a principios de la semana cuando el portavoz del gobierno, Gabriel Attal, anunció un nuevo toque de queda en

París, además del confinamiento, que fue posteriormente desmentido por la oficina del primer ministro.



La alcaldesa de París dijo que estas nuevas restricciones no equivalían a un toque de queda ya que no afectan a todos los comercios. El ministro de Salud, Olivier Véran, tiene previsto dar una conferencia de prensa el jueves por la tarde en la que podría anunciar más restricciones.



AFP

