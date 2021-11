Las duras medidas contra los no vacunados en el mundo

Europa ha introducido una serie de medidas para quienes se resisten a vacunarse. Mientras los Gobiernos luchan para controlar la cuarta ola del virus, se introducen también nuevas restricciones dirigidas a los no vacunados.



(En contexto: Las razones por las que Europa es de nuevo foco de la pandemia)



Eso aumenta la presión sobre aquellos que se han resistido hasta ahora a la inmunización contra el covid-19.

En Alemania, por ejemplo, se propone limitar el acceso al lugar de trabajo únicamente a quienes estén vacunados, recuperados o que tengan un resultado de prueba negativo. Para los que se han resistido a las vacunas tienen hoy cada vez más prohibiciones en los cafés y peluquerías, por ejemplo.



El país, que ha experimentado un aumento de casos, tiene una tasa de vacunación inferior a la de Italia, España y Portugal.

De otro lado, Irlanda amplió esta semana el requisito de certificado de vacunas más allá de los restaurantes y bares para incluir cines y teatros.



Austria estableció un nuevo estándar de medida estrictas con cuarentenas para los no vacunados, restringiendo sus movimientos al trabajo y compras de bienes esenciales.



Las medidas marcan una escalada dramática en la campaña para aumentar las tasas de vacunación, un esfuerzo que ha recibido un nuevo impulso con el último aumento de casos de covid-19.



(Le puede interesar: Pfizer firma acuerdo para facilitar el acceso mundial a su píldora)



Junto con las medidas de Alemania y en otros lugares, algunos líderes regionales en Italia, de hecho, quieren que las autoridades reproduzcan el modelo austriaco.



Han pedido que, si se introducen nuevas restricciones, se apliquen solo a los no vacunados. Autoridades checas, incluso, están considerando una medida similar.

Facebook Twitter Linkedin

Alemania está adoptando nuevas medidas para frenar el repunte de contagios de coronavirus. Foto: iStock

En todo el Viejo Continente, los Gobiernos han impuesto cada vez más restricciones a las personas que no han sido inoculadas en los últimos meses, amenazando con multas e incluso con la suspensión de algunos trabajadores de la salud.



Para los Gobiernos, endurecer las reglas es una respuesta necesaria en medio de repetidos rebrotes del virus. La tasa de infección de Alemania sigue llegando a niveles récord, con más de 50.000 nuevos casos registrados a finales de esta semana.

En Croacia, donde al menos el 50 por ciento de la población está completamente vacunada, el número de fallecidos se ha disparado recientemente.



“La cuarta ola está golpeando a nuestro país con toda su fuerza”, dijo la canciller alemana, Angela Merkel. “Necesitamos avanzar con urgencia en materia de vacunación”. Eso está creando una situación difícil para los políticos, que tratan de sacar a sus países de la pandemia sin tener que recurrir a otra ronda de cuarentenas dañinas y generalizadas.

Y no está claro que puedan evitar decisiones tan drásticas.



El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, esta semana advirtió que no se puede descartar otra cuarentena este invierno.



"La historia muestra que no podemos permitirnos el lujo de ser complacientes", dijo Johnson durante una conferencia de prensa televisada. Esa lección de historia incluye una señal de advertencia durante el verano, cuando la variante delta provocó un aumento en los números en el Reino Unido y varios países de la Unión Europea.



Ese aumento finalmente demostró tener una duración relativamente corta, pero los países pueden no tener tanta suerte ahora, ya que el clima más frio, junto con más personas que pasan tiempo en el interior, ayudan a que el virus se propague y se arraigue.



(En otras noticias: Alemania contempla volver a teletrabajar ante nueva ola de covid-19)



Los decrecientes niveles de anticuerpos en algunas personas vacunadas también podrían complicar drásticamente la batalla contra el virus. Varios países están ampliando la administración de sus dosis de refuerzo para mantener niveles elevados de protección contra el covid.



Austria redujo la validez de los certificados de vacunas de 12 a nueve meses para alentar a las personas a recibir una vacuna de refuerzo.

Facebook Twitter Linkedin

Cientos de personas se manifiestan en contra de las restricciones en Austria. Foto: EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

¿Y en otras regiones del mundo?

Múltiples países han ordenado que ciertas categorías profesionales tienen que estar vacunadas. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció el 9 de septiembre la vacuna obligatoria para unos 100 millones de trabajadores, funcionarios del gobierno federal y empleados del sector privado.



Pero la justicia suspendió el 6 de noviembre el nuevo protocolo para los trabajadores de empresas de más de 100 empleados.



Aunque cada vez hay más grandes empresas que imponen a todos o a parte de sus empleados un certificado de vacunación. En Estados Unidos, es el caso de las farmacias CVS, la petrolera Chevron, Disney o el banco Goldman Sachs.



(Le puede interesar: El covid-19 se ensaña con los republicanos en Estados Unidos)



En algunos países, la vacuna no es obligatoria pero las restricciones para los que no están inmunizados son muy disuasivas. En República Dominica, desde el 18 de octubre es necesario estar vacunado para entrar en todos los lugares cerrados y para usar el transporte público.



También en Arabia Saudita, es obligatorio para entrar en los establecimientos públicos y privados, y para el transporte.

Protestas contra las restricciones

Desde Australia a las Antillas francesas pasando por ciudades europeas, miles de personas muestran su indignación este sábado ante las medidas sanitarias que los gobiernos reinstauran para intentar frenar una nueva embestida de la pandemia de coronavirus.



En Australia, 10.000 personas se manifestaron en Sídney en rechazo a la vacunación contra el covid-19, según la policía. La vacunación obligatoria solo se exige en algunos estados y territorios para determinados grupos profesionales.



En el país, cerca del 85% de la población mayor de 16 años está totalmente vacunada.



En Melbourne también protestaron miles de personas y cerca de 2.000 acudieron a una contramanifestación, una de las primeras de este tipo desde que comenzó la pandemia.



Durante la protesta, se declararon incendios en varios lugares, se lanzaron fuegos artificiales y la policía efectuó varios disparos de advertencia. Decenas de personas fueron detenidas y siete resultaron heridas, incluyendo policías, según las fuerzas de seguridad.





BLOOMBERG Y AFP

Más noticias