Niña italiana lleva más de 4 meses siendo positiva para coronavirus

En la ciudad de Milán (Italia), una niña, de cuatro años, ha permanecido en aislamiento durante cuatro meses a causa del nuevo coronavirus. Los resultados de las pruebas que se le realizan a la pequeña no han dejado de ser positivos, desde que fue diagnosticada con el virus.



La madre de la niña explicó, en conversación con el medio italiano ‘Corriere della Sera’, la "terrible situación" en la que ha vivido su hija en los últimos 120 días.



La mujer pidió permanecer en el anonimato para proteger a la menor, a quien llamó 'Forza' ('Fuerza'), “porque esto es exactamente lo que mi pequeña ha demostrado ser”.



Prisionera del coronavirus

La batalla de 'Forza' contra el virus inició cuando empezó a mostrar los primeros síntomas de la enfermedad, junto con otros miembros de su familia. Al no presentar signos de gravedad, ninguno fue hospitalizado y por prevención permanecieron en cuarentena más de los 14 días mínimos requeridos por laa autoridades sanitarias.



El pasado 14 de mayo, empezaron a aparecer manchas en las manos de la pequeña, signo que la madre asoció con los casos de niños con coronavirus que espués padecieron el síndrome de Kawasaki, por lo que decidió llevarla a un hospital. En el centro de salud le practicaron a 'Forza' un examen y resultado fue "débilmente positivo para coronavirus", además se arrojó que había desarrollado una gran cantidad de anticuerpos contra el covid-19 (la enfermedad del virus).

Después de esa primera prueba, se le realizaron otras cuatro en un mes, pero “todas dieron resultados contradictorios: débil, negativa, positiva”. El procedimiento también resulto ser muy invasivo para ella, ya que tenía que ser inmovilizada para que los hisopos de algodón le fueran insertados en la nariz y en la boca.



De acuerdo con la madre de la pequeña, 'Forza' empezó a experimentar cambios en su comportamiento al no querer ser tocada por nadie ni subirse al carro para ir al hospital, por lo que se tomó la decisión de no continuar con las pruebas de diagnóstico y recurrir a las autoridades regionales competentes.

Milan, capital económica de Italia y ciudad natal de Forza, figura entre las zonas más afectadas por la epidemia de covid-19. Foto: EFE

La normativa de salud

De acuerdo con el protocolo establecido se necesitan dos pruebas de diagnóstico negativas, después de 24 horas, para que se pueda dar por terminada la cuarentena obligatoria. Pero, hasta el momento, la niña italiana no ha obtenido ese resultado.



“Se necesita un hisopado doblemente negativo para liberar a mi hija de manera legal, pero ya no quiero someterla a este estrés. La atormentan las pesadillas, se despierta gritando, habla de monstruos y malos médicos”, explicó la madre al ‘Corriere della Sera’.

Según información del mismo medio, la mujer ha contactado a las autoridades sanitarias en múltiples ocasiones, que están de acuerdo con ella en que la convivencia con la pequeña ya no representa un riesgo para los demás.



De igual forma, los profesionales de la salud señalaron que en los 120 días que 'Forza' tuvo síntomas atribuibles al virus, no transmitió la infección a ninguna de las personas a su alrededor.

“Todos me han confirmado que la niña ya no es contagiosa, pero nadie se ha hecho cargo o asumido la responsabilidad de liberarla de la cuarentena”, afirmó la mamá.



A pesar de la falta de autorización oficial, la pequeña comenzó a salir de nuevo y a intentar llevar una vida casi normal. Las autoridades fueron informadas y no tuvieron objeciones.

Sin embargo, la familia destaca que la falta de aprobación podría ser un problema en el futuro, cuando la niña vaya a ingresar al jardín de niños, ya que aún no existe un protocolo para los pacientes diagnosticados como ‘positivos débiles’ o asintomáticos en los centros educativos.



“Pido que se evalúen otros elementos para el fin de la cuarentena, los niños no pueden ser violentados de esa manera”, concluyó la madre de 'Forza'.



Hasta el momento en Italia se registran más de 245 mil casos confirmados por coronavirus, así como más de 35 mil muertes.



