Ingleses hacen ‘covid-fiestas’ masivas antes de cierre por rebrote

En la madrugada del viernes 18 de septiembre, miles de personas se reunieron en bares del nororiente de Inglaterra para tener su última noche de fiesta antes de que comiencen, este mismo viernes, las nuevas restricciones y un toque de queda a partir de las 10:00 p.m., tras un fuerte rebrote de coronavirus.

En unas fotografías publicadas por el diario 'The Sun' se observa que los jóvenes no tienen tapabocas ni cumplen con las medidas de distanciamiento para prevenir el contagio de la enfermedad.



Lucen con actitud relajada y despreocupada, pero también muy bien arreglados. Además, se observa a algunas personas tomando la temperatura a quienes quieren ingresar a los establecimientos.



El pasado 5 de julio, las autoridades británicas autorizaron la apertura de bares y pubs y la posibilidad de hacer actividades sociales.

Así lucían las calles inglesas el día que 'regresó' la vida nocturna. Foto: AFP

Las medidas

La medida del nuevo confinamiento se aplicará en Newcastle, Sunderland y otras ciudades del nororiente inglés, afectando a 2 millones de personas, y fue anunciada en el Parlamento por el ministro de Salud británico, Matt Hancock.



Las reglas incluyen la prohibición de encuentros familiares, la limitación de salidas a restaurantes y anticipar el horario de cierre de bares.



Los ciudadanos tampoco podrán usar el transporte público, a menos que vayan a estudiar o trabajar, y se prohibió salir de vacaciones con personas con quienes no se convive y salir a eventos deportivos.



El Ministerio de Salud informó, el 17 de septiembre, que en Inglaterra se habían registrado casi 4 mil casos de coronavirus en un día. Esta sería la cifra más alta desde mayo.



El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo antes de este nuevo anuncio que “estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance para evitar una nueva cuarentena total, sin embargo, no descartó esa posibilidad”.



También invitó a los ciudadanos a realizarse la prueba de coronavirus si tienen síntomas.

Más decisiones

Aunque faltan poco más de dos meses para que llegue diciembre, Londres, la capital del Reino Unido, tuvo que cancelar uno de sus eventos más emblemáticos: los fuegos artificiales con los que festeja, tradicionalmente, la llegada del año nuevo.

"Simplemente no podemos permitirnos aglomeraciones", dijo el alcalde de Londres, Sadiq Khan, a la emisora 'LBC'.



Hasta el 18 de septiembre, en todo Reino Unido se han reportado más de 382.000 casos de coronavirus, así como más de 41.000 muertes.

