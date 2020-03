Emotiva iniciativa que les permite a enfermos de covid-19 despedirse

Hasta el momento, Italia es el país con más casos de muertes por coronavirus: casi 7.000 de los más de 69.000 contagios que ha registrado.



Hace un par de semanas, el territorio europeo, foco de contagio en su continente, superó a China, donde se originó el brote del nuevo virus y su enfermedad, el covid-19.



Bien es sabido que quienes contraen el virus y padecen la enfermedad deben ser hospitalizados y aislarse totalmente, alejados de familiares y demás seres queridos.

También se conoce que las principales víctimas mortales de la pandemia son adultos mayores de más de 70 años.



Lo más triste de todo es que quienes fallecen lo hacen en total soledad, pues por la rapidez de la propagación del virus hay que evitar cualquier acercamiento.



Teniendo en cuenta toda ese ‘cóctel mortal’, Lorenzo Musotto, miembro del Partido Demócrata italiano, desarrolló la iniciativa ‘El derecho a decir adiós’.

Según contó el propio Musotto en su cuenta de Facebook, la idea surgió después de escuchar a las directivas del hospital San Carlos, de Milán, hablar sobre la soledad en la que quedan quienes entran a los centros de salud contagios con coronavirus.



“Entonces, junto con otros colegas del partido, compramos tabletas para donar al hospital y a un hospicio de ancianos para permitir que los enfermos hablen con sus seres queridos por última vez”, agregó.

Musotto explicó que se sentía mal por no poder ayudar en medio de la emergencia, mientras que otras personas, como médicos y enfermeras, están arriesgando su vida.



“La idea de no poder decir adiós me duele más que la muerte misma y hay otras residencias para ancianos, hospitales y hospicios donde ya no existe esa posibilidad”, le afirmó al diario ‘La Stampa’.



Finalmente, pidió a la ciudadanía que se unan a esta causa y que, así como es importante donar guantes e implementos médicos, es vital ayudar a las personas a que se despidan de sus seres queridos.

El norte de Italia es la zona más afectada por el coronavirus. Solo en la región de Lombardía, de la que es capital Milán, hay más de 30.000 infectados y más de 4.000 muertos.



En total, hasta el 24 de marzo, el virus ha afectado a 185 países, hay más de 414.000 casos de contagio y más de 18.500 fallecidos.



