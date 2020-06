Científico italiano dice que cuarentenas no deben durar más de 15 días

El director del Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri, de la ciudad de Milán (Italia), Giuseppe Remuzzi, volvió a ser noticia luego de hacer unas declaraciones relacionadas con la pandemia del nuevo coronavirus.



En conversación con el periodista argentino Luis Novaresio, para la estación de radio ‘La Red’, el científico italiano expresó su opinión con relación a las medidas que se han tomado para evitar contagios.



Comentó que aunque la cuarentena ha servido para reducir el impacto del virus, destacando el confinamiento que se llevó a cabo en Italia y Wuhan (China), ésta no debería extenderse más de 15 días, pues “puede traer problemas económicos y sociales”.

La llegada a hospitales de personas con fiebre, tos y pérdida de olfato que se veía hace unas semanas ya no existe más FACEBOOK

TWITTER

En esa misma línea, sostuvo que el cierre de los centros educativos fue inevitable al comienzo de la pandemia, pero mantenerloss cerradas por más de un mes no es necesario.



“Debemos tener en cuenta que los menores de 15 años no se enferman y los mayores de esa edad pueden asistir aplicando las medidas de distanciamiento social y tapabocas”, agregó el científico.



No obstante, hay que decir que si bien la covid-19 afecta en menor medida a niños y adolescentes, esto no implica que sean inmunes a ella o que no puedan transmitir el coronavirus que la produce.

(Lea también: Bill Gates habla sobre la vacuna para la covid-19).

El científico además explicó que la situación ha cambiado y la enfermedad tal y como se vio en un inicio ya no es igual, pues “la llegada a hospitales de personas con fiebre, tos y pérdida de olfato que se veía hace unas semanas, ya no existe más”.



De igual forma, Remuzzi atribuyó ese cambio a dos posibles factores: la probabilidad de que la carga viral haya disminuido y que, al igual que en toda pandemia, su impacto sea menor con el paso del tiempo.



“Es muy factible que la vacuna llegue cuando el virus se haya terminado, aunque servirá para combatir otros virus”, concluyó.

El alivio de las restricciones en el confinamiento debe ser impulsado por los datos de salud pública FACEBOOK

TWITTER

(Le puede interesar: Directivos docentes rechazan regreso a clases presenciales).

Más allá de las opiniones del experto existen estudios que han analizado el impacto de la implementación de medidas de prevención, como la cuarentena, en las curvas de contagios por el nuevo cornavirus.



De acuerdo con una investigación liderada por el Imperial College de Londres (Inglaterra), que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se concluyó que los largos confinamientos han evitado, al menos, 3,1 millones de muertes por la actual crisis sanitaria.



El estudio analizó lo hecho en 11 países en cuanto a los efectos que han tenido las principales medidas no farmacéuticas y el aislamiento preventivo en la reducción de la transmisión del virus.



Según el doctor Hans Kluge, director de la región europea de la OMS, "el alivio de las restricciones en el confinamiento debe ser impulsado por los datos de salud pública", por lo que es necesario establecer medidas de control.

Anteriormente, Remuzzi ya había declarado que la expanción del virus podría verse disminuida en los últimos meses. Foto: Instituto de investigaciones farmacológicas Mario Negri de Milán

Las declaraciones de Remuzzi aparecen casi un mes después de que afirmara, en la cadena de televisión italiana ‘La 7’, que el virus podría detener su acelerada expansión en lo próximos meses.



En ese momento, el virólogo aclaró que no quería adelantarse a lo que estaba sucediendo y añadió: "Somos muy prudentes, porque podría haber una segunda ola de la pandemia”.

Remuzzi es un reconocido médico y científico en su país. Se formó en la Universidad de Pavía y más tarde se especializó en hematología y nefrología en la Universidad de Milán. Hasta el momento, en Italia se han registrado más de 235.000 casos de contagio por coronavirus, así como más de 34.000 muertes.

Tendencias EL TIEMPO