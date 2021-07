La variante delta del coronavirus, un huracán en Europa

La primavera sirvió de pista de salida para la reactivación europea en la antesala de un verano que se mostraba optimista por las dosis de vacunas aplicadas en los diferentes países. Se esperaba que el turismo se reavivara y los países relajaron algunas medidas. Pero nadie contaba entonces con un elemento que crearía nuevos dolores de cabeza: la variante delta.



El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, su sigla en inglés) estima que el 70 % de las infecciones por coronavirus en agosto se deberán a esta variante en el continente, y que la cifra subirá al 90 por ciento a finales del mes. De hecho, a lo largo de 30 días los contagios pasaron de 38.000 a 130.000 en Europa. También señala que la variante delta es entre 40 y 60 por ciento más contagiosa que la alfa y que conlleva un mayor riesgo de hospitalización.

En España, las autoridades tratan de fomentar nuevamente el turismo tras el golpe de la pandemia. Foto: AFP

El caso español

El turismo es el sector que más riqueza aporta a España. En 2019 representó el 14, 6 % del PIB. Por eso está atenta a las medidas de los países que envían más turistas, como el Reino Unido (solo viajan quienes estén vacunados), Alemania y Francia (recomiendan no viajar). Pero, sobre todo, está centrado en combatir la enorme explosión de contagios, que se ha producido mayoritariamente entre los jóvenes.



“Nunca había visto tantos contagios entre mis amigos”, dice Camilo, un joven de 24 años que ya recibió la primera dosis de la vacuna. “En mi grupo, por ejemplo, nos hemos visto obligados a limitar nuestros contactos porque se han presentado varios casos”.



La mayoría de los contagios de esta quinta ola se está produciendo, en efecto, entre los jóvenes, que reciben el último turno de vacunación y que se caracterizan por su movilidad.



Las autoridades sanitarias aceleran el ritmo. Pocos jóvenes, sin embargo, han recibido la pauta completa. “Hay pruebas de que aquellos que solo han recibido la primera de una vacuna de dos dosis están menos protegidos contra la infección con la variante delta que con otras variantes, sin importar el tipo de vacuna”, advierte el ECDC. Añade que “sin embargo, la pauta completa provee prácticamente la misma protección contra la variante delta”.



Ya se alcanzan cifras de 644,5 casos por cada cien mil habitantes. El país está en riesgo alto o extremo, según la región. El efecto de esas infecciones es, sin embargo, menos mortal que antes de la vacuna. España registra más casos positivos que los países de su entorno, pero no se presenta una subida proporcional de las hospitalizaciones y fallecimientos. Durante la última semana el número de muertos diarios se ha mantenido en torno a la veintena, aunque los contagios se disparan: últimamente se registran más de 30 mil diarios.



De acuerdo con Amós García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, esto se debe a que “España es un país muy vacunador. Tenemos profesionales sanitarios muy concienciados y que han interiorizado la bonanza de las vacunas”.



Más de la mitad de la población europea ya está vacunada con la pauta completa y más del 67 % (200 millones de personas) ha recibido al menos una primera dosis. Sin embargo, el ritmo en algunos países ha bajado. Italia y Francia se estancan, y en Alemania y Polonia ha disminuido desde principios de junio. En España, en cambio, aumenta.



La clave está en no bajar la guardia. “Las personas vacunadas deben seguir cuidándose”, advierte Julio Ancochea, director de Neumología del Hospital de la Princesa en Madrid. Solo, así se pueden frenar los contagios. Las vacunas suavizan la gravedad de la enfermedad, pero no la eliminan.



Por ello diferentes zonas de España adoptan nuevas restricciones. Cataluña y Valencia, por ejemplo, impusieron otra vez el toque de queda. El País Vasco pide al gobierno central que vuelva a imponer el uso obligatorio de tapabocas en el exterior. Y las playas andaluzas cierran por las noches.



Otros países europeos

Francia impuso desde este miércoles la presentación del certificado sanitario (“pasaporte de vacunación”, pruebas negativas recientes o certificado de vacunación) para acceder a cines, teatros, museos, actos culturales, deportivos o de cualquier tipo que reúna más de 50 personas. A partir de agosto, se exigirá para viajar en tren y avión, y acudir a restaurantes y cafés (incluso en las terrazas). Y el personal sanitario está obligado a vacunarse, bajo la amenaza de recibir sanciones, que incluyen la pérdida de empleo. En ese país permanece un porcentaje importante de población que no se muestra a favor de las vacunas.



El gobierno griego, por su parte, estableció el 16 de agosto como la fecha máxima para que los trabajadores de ancianatos se vacunen, mientras la extendió hasta el 1 de septiembre para los sanitarios.



Alemania, preocupada por el descenso en la aplicación de vacunas (en junio se ponían 950 mil dosis diarias y ahora no llega a las 600.000), ha optado por la persuasión.



Los países intentan, pues, reaccionar a la variante delta que los cogió desprevenidos cuando se respiraban aires de tranquilidad con la vacunación masiva. Y continúan sin una política estable para hacerle frente. La situación cambia día a día.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID

