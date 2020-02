Turistas confinados en hotel por posible caso de coronavirus en España

Cientos de turistas de un hotel de Tenerife, en el archipiélago español de las Canarias, fueron confinados en sus habitaciones este martes a raíz de un posible caso de coronavirus en uno de sus clientes, un italiano, indicaron las autoridades.

El hotel es el H10 Costa Adeje Palace, en el sur de la isla de Tenerife, un destino muy preciado en esta época por los turistas del norte de Europa.



En ese establecimiento estuvo alojado un turista italiano que el lunes noche dio positivo en un primer examen, y que está pendiente de confirmación en un segundo examen este martes, indicó Verónica Martín, jefa de prensa de la consejería de Sanidad del gobierno regional canario.



En este momento, añadió, "centenares de clientes del hotel están bajo vigilancia sanitaria", aunque no se trata estrictamente de una cuarentena. Previamente, el gobierno canario había indicado que el turista italiano "se encuentra aislado y bajo control sanitario" en la isla.



Un cliente británico que no quiso facilitar su nombre explicó que este martes recibieron un mensaje por debajo de la puerta de su habitación donde se les dice que el hotel está cerrado y deben permanecer en sus cuartos.



"Por razones sanitarias, el hotel ha sido precintado. Hasta que las autoridades sanitarias lo indiquen deben permanecer en sus habitaciones" hasta nueva orden, explica en varios idiomas el texto.



Si se confirma, sería el tercer caso del COVID-19 en España. Los dos primeros fueron diagnosticados el 31 de enero y el 9 de febrero, aunque ambos pacientes superaron la enfermedad.

Un huésped se asoma a un balcón del hotel de Tenerife, donde se hospedaba un médico italiano que dio positivo en coronavirus y cuyos clientes y trabajadores están siendo vigilados sanitariamente. Foto: Efe

Eran un alemán, en la isla canaria de La Gomera, y un Britanico en la isla de Mallorca, en el archipiélago de Baleares. Con más de 200 personas contaminadas y siete víctimas mortales, Italia es el primer país del continente europeo que ha activado un cordón sanitario en torno a una decena de ciudades.



En China, el balance de la epidemia de coronavirus superaba este martes los 2.600 muertos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).