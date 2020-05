'La prioridad es controlar la crisis con base en cifras completas'

Bélgica ha aparecido en las últimas semanas como el país del planeta con más muertos por covid-19 por cada millón de habitantes. La embajadora belga en Colombia, Jana Zikmundova, explicó la forma en la que ese país europeo, uno de los más desarrollados del mundo, hace el conteo de los decesos y dijo que la prioridad del Gobierno es “controlar la crisis con base en cifras completas”.



(Lea también: ¿Cómo van los países que empezaron a relajar confinamiento?)

¿Por qué Bélgica tiene la tasa de muertos por covid-19 más alta de planeta por cada millón de habitantes?

Desde el principio de la pandemia, Bélgica ha optado por una comunicación transparente y completa sobre los decesos ligados al covid-19, incluyendo los de las casas de reposo y otros establecimientos de cuidados donde se constató más de la mitad de las muertes.



(Le puede interesar: Organización Mundial de la Salud lucha por acceso universal a vacuna).



Este método ha sido escogido con base en las recomendaciones de expertos dentro del marco de la estrategia y de las normas elaboradas por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) de la Unión Europea, para poder evaluar y controlar mejor el progreso de la enfermedad y el grado de eficacia del confinamiento, en vigencia desde el 17 de marzo.

La primera ministra belga, Sophie Wilmès, declaró que Bélgica “escogió la mayor transparencia en la comunicación de las muertes vinculadas al covid-19” y la ministra de Sanidad, Maggie De Block, dijo que lo que ocurre es que Bélgica hace los recuentos “de forma más detallada”. ¿Qué quiere decir su Gobierno con eso?

El Gobierno belga no concibe el ejercicio estadístico ligado a la pandemia como una competición entre naciones. Está claro que la inclusión temprana de las cifras de decesos registradas en las casas de reposo ha llevado a alzar al máximo las cifras publicadas por nuestras autoridades, lo que parecía clasificarnos muy por encima de otros países.



(Lea también: ¿Cómo será la reapertura de restaurantes y playas en Italia?)

En Bruselas, un hombre explica cómo llevar a cabo el distanciamiento social. Foto: AFP

Sin embargo, hoy vemos que el método adoptado por Bélgica lo es ahora también por otros Estados que han decidido no limitar su conteo a las muertes en los hospitales, como lo habían hecho en un primer estadio.



La tasa de sobremortalidad registrada durante un cierto período, frente al promedio histórico de mortalidad, nos parece un criterio de comparación más uniforme y más adecuado en estas circunstancias. No ha llegado el momento de hacer comparaciones bien fundadas y responsables entre países, porque los datos necesarios para un análisis global no están todavía disponibles.



(Le puede interesar: Se cumplen 75 años del fin de la segunda guerra mundial)

La primera ministra también declaró que no se descartaba la integración “a veces de cifras sobrestimadas”. ¿A qué se refiere?

La primera ministra Wilmès se ha limitado a constatar los hechos: las cifras belgas incluyen hasta los casos probables por el covid-19, como, por ejemplo, grupos de personas con los síntomas característicos (pero sin haber sido necesariamente sometidas a un test) en casas de reposo donde hay varios casos comprobados de covid-19.



Es verdad que la parte más importante de los decesos totales tiende a suceder desgraciadamente en estos establecimientos. Si las cifras pueden parecer sobrestimadas, las autoridades belgas opinan que el método completo de monitoreo de la mortalidad, recomendado por el ECDC, es el más apto para dar seguridad a la población y que una subestimación sería más problemática.

No ha llegado el momento de hacer comparaciones bien fundadas y responsables entre países FACEBOOK

TWITTER

A la luz del revuelo que todo esto ha causado, ¿qué medidas ha adoptado o piensa adoptar Bélgica?

Me parece que el revuelo que se menciona se está calmando, ya que otros países también adoptan registros más detallados. La prioridad del Gobierno belga es controlar la crisis sanitaria con base en cifras completas y sin poner nuestro sistema de salud bajo demasiada presión, de modo que cada ciudadano pueda beneficiarse de los cuidados que necesita.



Podemos recalcar que en el pico de la epidemia, solo un 58 por ciento de las camas en cuidados intensivos han sido ocupadas en los hospitales. Gracias al método estadístico escogido, Bélgica ha podido actuar rápidamente y de manera exitosa.



A la vista del paulatino desmonte del confinamiento que ha decidido recientemente el Gobierno, le apostamos al seguimiento correcto del número de decesos y de infecciones gracias al aumento de test, que se aplican de modo sistemático en casas de reposo. Estos dos ejes son esenciales para poder poner a la economía belga poco a poco en marcha.



EL TIEMPO