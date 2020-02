‘La gente está muy asustada’: colombiana en Italia sobre coronavirus

Hace un par de semanas, finalizando enero, dos turistas chinos dieran positivo al nuevo coronavirus (SARS-Cov-2, su nombre oficial) mientras estaban en Roma (Italia).



Las alarmas en el país europeo, sin embargo, se terminaron de prender el pasado fin de semana, cuando un foco de la infección se detectó en Lombardía, en el norte italiano.

“El pasado viernes 21 de febrero nos levantamos con la noticia de cuatro casos. Y con el pasar del tiempo fueron aumentando más y más: 34 en la tarde; 60, en la noche; 150, al otro día. Ya el domingo 23, 11 pueblos en cuarentena”, le contó a EL TIEMPO Catalina Cortés, una colombiana que vive en Milán, la ciudad más importante de la región lombarda.

Los 11 pueblos que están en cuarentena son Vo' Euganeo, en Véneto, y Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo y San Fiorano, en donde viven unas 50.000 personas.



En ellos han hecho presencia, para ejercer control, el Ejército, varios carabineros (organismo de seguridad italiano) y otros miembros de las fuerzas del orden.



Según manifestó Catalina, de 25 años y quien es estudiante del Politécnico de Milán, el fin de semana se sintió la ciudad muy sola y hasta hubo problemas para comprar en supermercados.



“El sábado, el metro estaba notablemente más solo. El domingo, me fui a Parma de paseo y algunos amigos reportaron que los supermercados estaban vacíos. Yo misma lo comprobé cuando regresé, pero ya el lunes informaron que estaban surtidos de nuevo”.

También contó que se siente nerviosismo por las calles y que la gente está muy asustada.



“Las personas andan con tapabocas de esos industriales. Una amiga fue a comprar y ya están agotados, y por Internet están cobrando hasta 40 euros por una caja”, afirmó.



Dijo que las autoridades habilitaron una línea de emergencia para llamar por si se sospecha de tener los síntomas del virus.



“Todavía no dicen nada de quedarse en casa, ni nada por el estilo. Pero sí recomendaron reducir las reuniones sociales y hasta han cancelado clases en los colegios y universidades de toda la región”.



A esto se suma que se han cerrado teatros, cines y recintos públicos, y se suspendieron ferias y congresos.

En la Plaza de la Catedral, en pleno centro de Milán se ven las personas con tapabocas. Foto: EFE

A pesar del miedo que se puede percibir, Catalina comentó que, desde el lunes, la ciudad sigue moviéndose con normalidad, que no es verdad que haya “problemas de abastecimiento o que sea una ciudad desierta, para nada”.



Eso sí, dejó claro que, de empeorar la situación, ella y muchos otros conocidos colombianos y gente de otros países contemplan la idea de volver a sus lugares de origen, así sea por un tiempo. “A mí no me da tanto miedo el contagio, sino la gente. Me preocupa mucho la reacción de las personas y el pánico colectivo. Si todo se pone muy grave, prefiero estar en Colombia con mi familia que acá aislada y sola”.

¿Casos de racismo?

Catalina señaló que tiene un amigo que es chino y que la semana pasada vivieron un hecho incomódo.



“Estaba en el metro con él y apenas nos subimos a uno de los vagones hubo gente que se cambió al verlo. Y se cubrían la cara y todo”.



Añadió que su conocido le dijo que esa situación le ha pasado varias veces.



“El día del metro él nada hizo, pero luego me contó que la gente se cruza en la calle cuando lo ve y eso. No se lo toma personal, pero sí dice que ha sentido un racismo ‘full’”.

En la ciudad hay escasez de tapacobas. Foto: AFP

Según datos de Protección Civil, van 7 fallecidos hasta el momento en Italia y 283 casos de contagio, con 212 de ellos en suelo lombardo.



Las otras regiones con infectados son Véneto (38), Emilia Romaña (23), Piamonte (3), Alto Adigio (1) Lazio (3), Toscana (2) y Sicilia (1), en total ocho regiones.



