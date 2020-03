Asiático fue brutalmente golpeado en Londres por culpa del coronavirus

La alerta que el mundo está viviendo por cuenta del nuevo coronavirus ya ha traspasado los límites de la salud y ha generado varios problemas de índole racial.



Como el brote del virus se presentó en China, la población de ese país ha sido víctima de racismo en diferentes territorios. Pero no han sido los únicos: varios asiáticos con características parecidas (ojos rasgados, pelo liso), sean chinos o no, han denunciado este flagelo en los últimos días.

Jonathan Wok, oriundo de Singapur, contó, en redes sociales, cómo cuatro hombres lo atacaron, lo golpearon y lo patearon brutalmente en Londres (Inglaterra).

La agresión

Wok, de 23 años y quien hace 2 vive en la capital inglesa, donde estudia en el University College de Londres (UCL), se encontraba caminando por Oxford Street, una de las calles más famosas de la ciudad, cuando escuchó gritos. “Coronavirus, coronavirus”, le decían.



Decidió, entonces, enfrentar a las personas que proferían la palabra contra él y se encontró con cuatro “pandilleros”, según ‘The Sun’, que lo agredieron: lo golpearon en la cara y, cuando cayó al piso, lo patearon.

“Mi sangre explotó en el pavimento. Uno de ellos me dijo: ‘No quiero tu coronavirus en mi país’”, escribió el joven en Facebook.



En ese momento, siguiendo su relato, algunos transeúntes intercedieron y les decían que no era justo que cuatro personas estuvieran golpeando a una.



“Me enfrenté a ustedes porque no tenía miedo: me he enfrentado a personajes mucho más intimidantes en mi vida. Y si creen que atacar a alguien más pequeño los convierte en hombres, pues no lo hace”, agregó Wok.

La investigación

El ataque ocurrió el pasado 23 de febrero y las autoridades están investigando al respecto, aunque aún no se conocen detalles mayores, como la identidad de los agresores.



Lo que sí trascendió es que la situación se está tratando como ‘ataque agravado racialmente’.



Wok, por su parte, también contó que podría necesitar cirugía reconstructiva en su rostro por los golpes que recibió.

Así se veía Wok antes de la golpiza. Foto: Tomada de https://www.facebook.com/jaidanmok

Hay que decir, además, que el joven tiene una mezcla racial amplia: nació en Singapur, su padre es inglés y su madre china.



En otras ciudades de Inglaterra como Manchester, Newcastle, York y Birmingham se han denunciado ataques raciales relacionados con el nuevo coronavirus.



En esta última, puntualmente, una mujer, identificada como Meera Solanki, quedo inconsciente luego de que fuera atacada por un grupo de hombres que insultaba a su amiga china Mandy Huang, informó ‘The Sun’.



Hasta el momento, el nuevo coronavirus ha dejado más de 3.200 muertos en todo el mundo y más de 85.000 contagiados, informó la agencia de noticias AFP.



