Alemania reconfina una zona del país tras rebrote de coronavirus

Alemania anunció el martes por primera vez el reconfinamiento de la población en una zona del país debido a la aparición de un foco de 1.553 casos de coronavirus, vinculados a un gran matadero de animales.



Las autoridades del estado federado alemán de Renania del Norte-Westfalia ordenaron el cierre parcial de la vida pública por una semana para el distrito de la ciudad de Gütersloh.



Estas medidas, previstas hasta el 30 de junio, se traducirán en una reducción de los contactos entre las personas, cierre de bares, cines, museos y prohibición de actividades de ocio en espacios cerrados. Los restaurantes podrán abrir, pero con restricciones.



(Lea también: La OMS advierte que la pandemia entró en una ‘fase nueva y peligrosa’)

En una rueda de prensa, el jefe del Gobierno regional, Armin Laschet, anunció este martes esta medida, de la que dijo que "desde el punto de vista de las cifras" en principio sería innecesaria, ya que más allá del rebrote en la empresa cárnica Tönnies, el número de contagiados en el distrito afectado es de 24.



"Eso nos permitiría decir que el foco está localizado, pero vamos a dar un paso más y ordenar el cierre de la vida pública para el distrito de Gütersloh", con el objetivo de "calmar" y "obtener claridad" sobre la situación general.



(Le puede interesar: España pone fin a su estado de alarma por el covid-19)



"La idea es poder determinar en esta semana con la realización de test masivos hasta qué punto se puede haber extendido el coronavirus entre la población", precisó.



Parte de los afectados son trabajadores procedentes de Rumanía y Bulgaria, a los que Laschet garantizó una "atención cuidadosa", atendiendo a las dificultades que suponen su situación de cuarentena, lejos de sus familias.



Agregó que se trata del primer distrito afectado por la reintroducción de medidas restrictivas desde que estás comenzaran a levantase gradualmente en Alemania a lo largo del mes de mayo, lo que supone un regreso a la situación de varias semanas atrás y dijo ser consciente de la "enorme carga" que supone para la población la reintroducción de restricciones.



(Lea también: Segunda ola del virus en Europa podría venir de Suramérica)

La idea es poder determinar en esta semana con la realización de test masivos hasta qué punto se puede haber extendido el coronavirus entre la población FACEBOOK

TWITTER

"Sabemos que en el distrito el número de contagios no ha aumentado y aún así exigimos de la gente que acepte el cierre de la vida pública", dijo, y aseguró que se trata de una "medida temporal" y "profiláctica" que estará vigente una semana y podrá levantarse si la situación lo permite.



(Le puede interesar: Coronavirus habría estado en Italia desde diciembre de 2019)



No obstante, advirtió, las medidas restrictivas también podrán prolongarse si se considera necesario.



Agregó que ahí donde las cifras aumentan y existe una amenaza, hay que actuar con decisión y regresar a las medidas introducidas en marzo para contener la pandemia, al tiempo que subrayó la necesidad de hacer lo posible para que este rebrote no se extienda más allá del distrito afectado.



EFE y AFP