Los británicos continuaron celebrando este domingo la coronación de Carlos III y Camila con decenas de miles de comidas vecinales, antes de un gran concierto pop en honor de los monarcas organizado por la noche frente al castillo de Windsor.



Tras la pompa y solemnidad de la ceremonia del sábado en la Abadía de Westminster, llegó el momento de los festejos populares durante un largo fin de semana, ya que el lunes fue declarado feriado.

Más de 67.000 "grandes comidas" de barrio fueron registradas en todo el país, según Eden Project Communities, que organizó el evento.



Para ellas, los monarcas propusieron elaborar una "quiche de la coronación", una receta vegetariana a base de espinacas, habas y estragón, con leche, queso y huevos, que difundieron en su cuenta de Twitter.



Fiestas callejeras de este tipo ya habían marcado los festejos por la coronación de Isabel II en 1953, un momento histórico de celebración tras los duros años de la posguerra.



Los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, de 40 y 41 años, hicieron una aparición sorpresa para saludar a quienes participaban en una gran comida en el parque de Windsor. Charlaron y bebieron con ellos en pequeños vasos de papel decorados con la bandera británica.

Habrá un concierto en honor al rey

Los reyes se sumarán por la noche a unos 20.000 espectadores para un gran concierto organizado frente al castillo.



Vestidos con los colores británicos, los primeros fans comenzaron a llegar a esa pequeña localidad, unos 40 km al oeste de Londres, horas antes del inicio del espectáculo a las 19H00 GMT.



A falta de superestrellas británicas como Elton John, Adele, Ed Sheeran o Harry Styles, el cartel está encabezado por los artistas estadounidenses Lionel Richie y Katy Perry. El concierto contará también con la veterana "boy's band" de Mánchester Take That y promete momentos de sorpresa con la participación del actor Tom Cruise y el entrañable osito Winnie Pooh.



Bailarines del Royal Ballet, cantantes de la Royal Opera, actores de la Royal Shakespeare Company, intérpretes del Royal College of Music y miembros del Royal College of Art se unirán en una actuación excepcional.

Carlos III y Camila fueron coronados el sábado en una ceremonia modernizada y simplificada respecto a las anteriores, pero que aun así vio el despliegue de coronas engarzadas de diamantes y ropajes antiguos bordados con oro.



Puntuada con música, cánticos, sermones y lecturas de los evangelios ante 2.300 invitados, incluidos un centenar de jefes de Estado y gobierno y representantes de otras casas reales, vinculó la actual monarquía a su longevo pasado.



Sin embargo, estuvo maculada por la detención de medio centenar de manifestantes, incluidos antimonárquicos y ecologistas. Fueron arrestados, muchos incluso antes de que iniciaran sus protestas, gracias a una nueva ley, promulgada de forma acelerada esta semana, que da mayores poderes a la policía contra las manifestaciones.



La audiencia de la coronación

En todo caso, la coronación de los reyes Carlos III y Camila registró una audiencia media de 18,8 millones de personas en las televisiones del Reino Unido, con un pico máximo de 20,4 millones cuando el arzobispo de Canterbury impuso la corona al soberano, según estimó este domingo la firma de análisis Barb.



Las cifras de la organización, administrada por la BBC, Channel 5, ITV, Sky News y otros canales británicos, indican que el número de espectadores de la ceremonia del sábado quedó algo por debajo de la audiencia media de 26,5 millones que registró el pasado septiembre en el Reino Unido el funeral de Isabel II -en un país de 67 millones de habitantes-.



La coronación de la anterior monarca, en 1953, está considerado uno de los eventos que marcó el inicio de la televisión como medio de comunicación de masas en el país. La cadena pública BBC estima que en torno a 20 millones de personas vieron en directo la ceremonia hace setenta años, si bien en aquel momento no había sistemas fiables para medir con precisión la cantidad de espectadores.



La coronación y la procesión que coronó a Carlos III se sitúa cerca de los acontecimientos más vistos en el país en los últimos años.



La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012, fue vista por una media de 24,2 millones de personas, mientras que la final de la Eurocopa de fútbol en julio de 2021 atrajo a 22,5 millones.



Los monarcas están "profundamente emocionados" y "orgullosamente agradecidos" a quienes les ayudaron a convertir la coronación en una "ocasión tan gloriosa" y a quienes "acudieron a mostrar su apoyo", afirmó un portavoz del Palacio de Buckingham.

