Amiga del rey Juan Carlos dice que él le regaló 65 millones de euros

La relación entre la empresaria Corinna Larsen y el rey emérito Juan Carlos I de España sigue dando de qué hablar. Desde el 2010 el rey está siendo investigado por presuntas acciones de 'blanqueo' de capitales y fraude fiscal. Además, la justicia está evaluando un posible cobro de comisiones en la obra del Ave a La Meca, en Arabia Saudita.



En las últimas horas se dio a conocer un testimonio que Larsen dio el 19 de diciembre del 2018 en la sede de la Fiscalía de Ginebra, Suiza, al que ella asistió con dos de sus abogados. Las declaraciones puntuales de la mujer no han sido reveladas hasta ahora.

Lo que habría dicho fue dado a conocer por el diario 'El País', cuyos periodistas entrevistaron a la fiscal Yves Bertossa, a quien Larsen dio su testimonio. Según documentó el medio, Larsen le contó a la funcionaria que el rey le transfirió 64,8 millones de euros en el 2012, explicando que no era para deshacerse de ella, sino como un acto de "gratitud y amor” para garantizar “su futuro y el de sus hijos”.



El testimonio de la mujer fue solicitado por la Fiscalía de Ginebra, ya que en la investigación a Juan Carlos I, se habría descubierto que en el 2012 el rey transfirió los casi 65 millones de euros a Larsen en una cuenta bancaria que la mujer tenía en Bahamas. El abogado Dante Canónica habría sido el intermediario.



El fiscal le aseguró a 'El País' que solo se quiso concentrar en la razón por la que el rey habría transferido el dinero y ante esto ella aseguró: "Se trataba de un regalo. Recibí una llamada telefónica en donde (sic) me informaban que Juan Carlos I deseaba hacerme un regalo. No me habló por teléfono de una cantidad concreta. Me dijo que quería encontrarse conmigo".

Bertossa la cuestionó, señalando que ella no necesitaba tanto el dinero, ya que para ese entonces poseía una gran fortuna y Larsen contestó:



"Es así. Pienso que me ofreció ese dinero por gratitud y por amor. Era consciente de que había hecho mucho por él y que había estado muy presente cuando le anunciaron su enfermedad. Pienso también que se sentía un poco culpable por lo que me había pasado en Mónaco, en 2012. Fui secuestrada por los servicios secretos españoles en mi apartamento”



Larsen concluyó su testimonio afirmando que el rey no le dijo en ningún momento que quería deshacerse de ese dinero. Ella también está siendo investigada por los indicios de 'blanqueo' junto a Juan Carlos I, Arturo Fasana, gran empresario suizo, y el abogado Dante Canónica.



La Fiscalía de Suiza halló supuestas evidencias del movimiento de 100 millones de dólares por parte de varios gestores de cuentas en ese país y sospecha que dicho dinero, que llegó a una cuenta en Panamá, de la fundación Lucum, procedería del

rey saudí, Abdul Aziz Al Saud, y que el beneficiario único de dicha fundación sería

Juan Carlos I.



Por ahora, la investigación sigue en curso y los implicados tendrán que seguir compareciendo ante la justicia cuando sean requeridos.

