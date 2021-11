'Cumbre sobre el clima debe actuar para salvar a la humanidad': ONU

Varios líderes del mundo ya se pronunciaron en la cumbre del clima COP26. El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que se debe actuar para "salvar a la humanidad" y proteger el planeta, y urgió el lunes a los líderes mundiales para hacer cambios de fondo.



"Es hora de decir basta", lanzó. "Basta de maltratar la biodiversidad. Basta de matarnos con el carbono. Basta de tratar la naturaleza como un retrete. Basta de quemar, perforar y minar a mayor profundidad. Estamos cavando nuestra propia tumba", advirtió.



Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que la indignación mundial será "incontenible" si los líderes reunidos en Escocia para la gran cumbre de la ONU sobre el cambio climático se limitan a hablar y no actúan.



"Todas esas promesas no serán más que bla, bla, bla" y "la ira y la impaciencia del mundo serán incontenibles a menos que hagamos de esta COP26 en Glasgow el momento en que abordamos en serio el cambio climático", afirmó.



Entre tanto, el presidente estadounidense, Joe Biden, defendió el lunes en la cumbre

COP26 de Glasgow que la respuesta masiva necesaria para detener la crisis climática debe verse como "una increíble oportunidad" para todas las economías del mundo. "Dentro de la creciente catástrofe creo que hay una increíble oportunidad, no sólo para Estados Unidos, sino para todos nosotros", afirmó

Iván Duque en Glasgow junto a Johnson y Guterres. Foto: Presidencia

Líderes de más de 120 naciones se reunieron este lunes en Glasgow bajo presión para "salvar a la humanidad".



La COP26 de Glasgow llega tras ser cancelada el año pasado a causa de la pandemia de covid-19. Su objetivo es desarrollar el Acuerdo de París de hace seis años, que fijó como gran objetivo limitar el calentamiento del planeta a +1,5 ºC. Las medidas de seguridad son importantes ante la perspectiva de grandes manifestaciones, previstas para finales de la semana.



De América Latina no acudieron ni el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ni el brasileño, Jair Bolsonaro, a pesar de que este último estuvo presente en la cumbre del G20, que culminó el domingo en Roma.



Otros países, como Ecuador, Colombia o Costa Rica, tienen previstos anuncios medioambientales o llevar la bandera de reivindicaciones de la región, en unas negociaciones largas, durante doce días, que acostumbran a ser duras y complejas.



La COP26 debe desarrollar los principales puntos del histórico Acuerdo de París de 2015, como el aumento de los compromisos de cada país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la financiación de la lucha contra el cambio climático, o las reglas de transparencia y control mutuo.



Un total de 196 partes firmaron el Acuerdo de París con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura del planeta a +1,5 ºC. Pero la realidad es que la Tierra se dirige a un aumento de 2,7 ºC, y con esas cifras, su clima, sus ecosistemas, entran en "territorio desconocido", según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP

