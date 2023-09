El presidente ruso, Vladimir Putin, afianzó este miércoles sus relaciones con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, durante un encuentro en el que ambos exhibieron su sintonía y el rechazo al imperialismo occidental.



Se trata del segundo encuentro entre ambos desde un viaje anterior de Jong-un a Vladivostok en 2019. Aunque esta vez la reunión tuvo lugar en medio de fuertes sospechas de Occidente sobre la intención de ambos países de reforzar su cooperación militar y espacial a través de un acuerdo.

El líder norcoreano viajó a Rusia con una delegación que incluye a su hermana Kim Yo-Jong, y a los ministros de Defensa y de Exteriores, así como el director del Departamento Industrial de Munición y el secretario para Ciencia y Educación del Comité Central del Partido de los Trabajadores, ligado al programa espacial norcoreano.

Después de la llegada de Jong-un a Rusia a bordo de su tren blindado, los dos líderes intercambiaron un apretón de manos y visitaron las instalaciones del cosmódromo de Vostochni, base espacial rusa ubicada en la región siberiana de Amur.



Durante unas dos horas, sostuvieron discusiones oficiales con sus delegaciones y luego cara a cara. Después, ambos participaron en una cena en honor al líder norcoreano.



Aunque tras la reunión no se anunció un acuerdo entre Putin y Jong-un para la entrega de material militar norcoreano a Rusia a fin de apoyar su ofensiva en Ucrania, la cooperación militar sí estuvo sobre la mesa.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-Un (i), durante su encuentro en el cosmódromo de Vostochni. Foto: EFE

Pese a las advertencias de Occidente y Asia de que puede haber nuevas sanciones para ambos países, Putin y Jong-un mostraron su disposición a reforzar los lazos militares. “Hay ciertas restricciones. Rusia cumple todas estas restricciones, pero hay cosas sobre las que, por supuesto, podemos hablar (…) Aquí también hay perspectivas”, dijo el jefe del Kremlin, al final del encuentro.



Y es que, según fuentes occidentales, Jong-un estaría dispuesto a apoyar la guerra de Moscú en Ucrania con “millones” de proyectiles y munición para artillería.



Un apoyo clave en un momento en que Moscú, según le dijo a The Guardian Michael Kofman, investigador principal del Carnegie Endowment for International Peace, enfrenta una escasez de municiones que “la ha obligado a conservar sus proyectiles y cohetes e imponer límites de fuego”.



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, visitan el cosmódromo de Vostochni. Foto: AFP

Según Joseph Dempsey, investigador del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el apoyo de Pionyang puede ser decisivo para Putin, pues “Corea del Norte probablemente tiene las mayores reservas de proyectiles de artillería heredados de la era soviética que podrían usarse para reabastecer los inventarios rusos agotados en el conflicto”.



Pero Occidente ya advirtió que cualquier acuerdo para aumentar la cooperación entre Rusia y Corea del Norte violaría las resoluciones del Consejo de Seguridad que prohíben los acuerdos de armas con Pionyang.



Este miércoles, de hecho, Estados Unidos advirtió a Corea del Norte que ningún país debería ayudar a Putin a “matar a inocentes ucranianos”, y subrayó que deberá atenerse a las consecuencias en caso de que lo haga.

"Seguimos instando a Corea del Norte a que cumpla su compromiso público de no apoyar la guerra rusa en Ucrania. Ninguna nación debería ayudar a Vladímir Putin de ninguna manera a matar a inocentes ucranianos", dijo en una conferencia de prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

"Si deciden seguir adelante con algún tipo de acuerdo de armas, ciertamente habrá repercusiones para Corea del Norte, tanto por parte de Estados Unidos como de la comunidad internacional", reiteró Kirby.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también pidió a todos los países respetar las sanciones impuestas a Corea del Norte. "Toda forma de cooperación de cualquier país con Corea del Norte debe respetar el régimen de sanciones impuesto por el Consejo de Seguridad" de la ONU, declaró Guterres.



Cooperación espacial: tema de la charla entre Putin y Kim

Pero no solo Rusia necesita a Corea del Norte para poder sostener su esfuerzo bélico en Ucrania. El régimen de Pionyang también busca el apoyo de Moscú para desarrollar su sector espacial y la elección del cosmódromo para celebrar este encuentro, la gran base espacial de Moscú, es simbólica.



La visita de Jong-un a Rusia se produce tras dos lanzamientos fallidos de satélites militares de reconocimiento y los planes de Pionyang de efectuar otro intento en octubre. A la vez, horas antes de la cumbre, Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos de corto alcance al mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas).



Se trataría de la primera vez que el régimen de Pionyang efectúa estos lanzamientos mientras Kim se encuentra en el extranjero.



En el cosmódromo, el jefe del Kremlin mostró a su homólogo el ensamblaje de los cohetes Angará y el complejo de lanzamiento de los portadores Soyuz-2.



El presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, en el cosmódromo de Vostochni, en el Extremo Oriente ruso. Foto: AFP

Putin planteó la posibilidad de que Rusia ayude a Corea del Norte a construir satélites y aseguró que el líder de la dinastía mostró un gran interés en la tecnología de cohetes. “Están tratando de desarrollar su programa espacial”, dijo Putin, de acuerdo con las agencias de noticias rusas.



Los dos mandatarios abordaron, entre otros asuntos, “la situación político-militar en Europa”, en una velada referencia de Jong-un a la presencia de la Otán en el Viejo Continente.



Los líderes también hablaron sobre el desarrollo de la agricultura, sector en el que Rusia, “por supuesto, tiene algo que ofrecer”, según indicó el mandatario ruso.



Sobre Ucrania, Jong-un se mostró convencido de la victoria de Rusia en su “operación militar especial” en Ucrania, al tiempo que elogió al “heroico” ejército ruso que combate allí.



"Rusia se ha levantado ahora en una lucha santa para la defensa de su soberanía y seguridad (...). Nosotros siempre hemos apoyado y apoyamos todas las decisiones del presidente Putin", dijo Kim.



Y agregó: "Estoy convencido de que el heroico Ejército y el pueblo ruso, que heredó brillantemente las tradiciones de la victoria, demostrará dignidad y honor en dos frentes: en la operación militar especial y en la edificación de un Estado fuerte".

Las banderas de Corea del Norte y Rusia ondean durante una visita del presidente ruso Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un. Foto: EFE

Y ambos líderes dejaron claro que sus relaciones se intensificarán. Jong-un, por ejemplo, afirmó que las relaciones con Moscú son ahora la “máxima prioridad de Pionyang”. “Espero que siempre luchemos juntos contra el imperialismo y la construcción de estados soberanos”, enfatizó.



Putin, por su parte, aceptó una invitación para visitar Corea del Norte e hizo un brindis en tono solemne por el “futuro fortalecimiento de la cooperación”. Además, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que Moscú desarrollará las relaciones con su vecino norcoreano “pese a los reproches” que se le hagan.



Jong-un seguirá en Rusia tras su cumbre con el presidente ruso, ya que visitará este jueves fábricas de aviones en la ciudad rusa de Komsomolsk del Amur e instalaciones militares en Vladivostok.

La fábrica Gagarin de Komsomolsk del Amur, una de las mayores plantas del consorcio aeronáutico Sujói, produce actualmente los cazas rusos Su-35, desarrolla el avión de combate de quinta generación Su-57 y fabrica los aviones de pasajeros Superjet 100. También sirve de base de reparación y modernización de todos los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Rusia y la Armada Rusa.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con agencias