Cuando se cumplen 15 días del inicio formal de la esperada contraofensiva de Ucrania que busca romper las líneas de defensa del invasor ruso, para Kiev hay una noticia buena y una mala.



La buena es que sus soldados debilitaron en varios puntos la primera línea de defensa del ejército de Vladimir Putin recuperando más de 110 kilómetros cuadrados del territorio ocupado por el agresor.

La mala es que se trata de una ínfima porción de los más de 50.000 kilómetros cuadrados que el Kremlin sigue controlando. En ese sentido, harán falta años para expulsar al invasor, en especial ahora que soldados, artillería y tanques de Kiev deben enfrentar la segunda línea de defensa rusa, mucho más sólida que la primera.



El objetivo ucraniano es abrir una o varias brechas en la línea del frente, que va desde el norte de la región de Zaporiyia hasta el área de Bajmut en el este. Si la ruptura resultara suficiente, el avance ucraniano debería alcanzar las costas del mar de Azov, para así partir en dos el territorio ocupado por los rusos, y aislar a los que ocupan el oeste de Zaporiyia y el sur de Kherson, lo que pondría al alcance de Kiev la península de Crimea que Putin anexionó en 2014.



Pero, abrirse camino entre las líneas de defensa que los rusos llevan nueve meses consolidando no es sencillo e implica una gran pérdida de soldados y de equipo militar. En especial porque las imágenes de tanques Leopard –el sofisticado vehículo de guerra alemán– y de un par de carros blindados Bradley americanos, destruidos por la artillería rusa en las primeras jornadas de la contraofensiva, han inquietado a los medios y a la opinión pública occidentales. No así a los entendidos.



Un reporte de la inteligencia británica, conocido el domingo en varias capitales europeas y al que EL TIEMPO tuvo acceso, detalla que ambos ejércitos sufren “bajas muy significativas” y la pérdida de “importante equipo militar”.

Kiev ya ha recuperado más de 110 kilómetros cuadrados del territorio ocupado por el agresor. Foto: AFP

El análisis prevé que vienen “meses de duelos de artillería y lucha de trincheras”, antes que quede claro si las tropas ucranianas logran romper las “altamente fortificadas defensas rusas” de la segunda línea del frente.



Consciente de la incertidumbre que encierra la esperada ofensiva de Kiev, Washington ha resuelto abrir otro frente, no de guerra sino de diplomacia, con la ayuda de su principal adversario: China.



El secretario de Estado, Antony Blinken, culminó a inicios de semana una visita a Pekín, donde se reunió durante varias horas con el presidente Xi Jinping y con otros líderes de la potencia asiática.



La visita marca un primer paso de distensión tras meses de escalada verbal y de maniobras militares en el mar de China, una situación conflictiva derivada del expreso deseo de Pekín de recuperar la isla de Taiwán.



Aparte de ese espinoso asunto, Blinken consiguió un compromiso de Xi de no venderle armas a Rusia y alentó las gestiones de China para impulsar la apertura de negociaciones entre Moscú y Kiev.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, estrecha la mano del presidente chino, Xi Jinping. Foto: AFP

La contraofensiva avanza paso a paso

En tono tranquilo, el presidente Zelenski declaró el domingo que la ofensiva –que se desarrolla desde el 6 de junio, emblemático aniversario del desembarco en Normandía que marcó un giro en la Segunda Guerra Mundial– “está avanzando (…) posición por posición y paso a paso”.



En un principio, algunos analistas creyeron que la destrucción de la presa Nova Kakhovka, ese mismo día en horas de la madrugada, y la consiguiente inundación de cientos de kilómetros cuadrados en el extremo suroeste del frente, paralizaría la contraofensiva.



Era el propósito de los rusos –sobre cuya responsabilidad en la voladura de la presa ya no hay debate– porque la región inundada es justamente aquella donde menos bastiones defensivos levantó las tropas de Putin.



“La inundación, que ha traído destrucción y drama a miles de habitantes a ambos lados del frente, no detuvo la ofensiva y puede, en cambio, multiplicar las opciones de operaciones de desembarco de tropas de asalto en lanchas rápidas para las que Ucrania se ha venido preparando”, explicó una fuente militar de la Otán a periodistas en París.



Por ahora, lo duro de los combates está centrado en tres puntos de la línea del frente. El primero, al sur de la ciudad de Zaporiyia y al norte de Melitopol, donde las líneas de defensa rusa lucen más sólidas, aunque ya Kiev reivindicó la liberación del poblado de Piatykha. El segundo, un poco más al este, en la región del Donetsk, donde Ucrania ha liberado varios poblados, entre ellos Blahodatne, Neskutchne y Makarivka.



Y el tercero, en Bajmut, la derruida ciudad que las tropas rusas gastaron nueve meses en conquistar y que, al final, no lograron consolidar como parece demostrarlo que allí Ucrania también reivindica avances de algunos kilómetros.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo que la ofensiva está avanzando. Foto: AFP

Frente a quienes piensan que el territorio y los poblados recuperados en las dos primeras semanas de la ofensiva son poco significativos, el coronel retirado francés Guillaume Ancel, analista y escritor sobre temas de defensa, llama a poner las cosas en perspectiva.



En declaraciones al semanario parisino L’Obs, el exmilitar explicó que “una ofensiva de este tipo, donde se impone penetrar la defensa enemiga, es necesariamente difícil al principio, pues enfrenta la resistencia de las mejores unidades adversarias”.



Cuestión que confirmó el politólogo y estudioso militar belga Joseph Henrotin: “Ucrania acaba de atacar frontalmente una malla defensiva inédita por la densidad y los tipos de medios utilizados, y perder entre 25 y 40 por ciento de las fuerzas comprometidas en el ataque no resultaría anormal”.



En el cuartel general de la Otán, en Bruselas, donde decenas de expertos siguen minuto a minuto el desarrollo de los combates, algunos creen que lo principal de la ofensiva no ha comenzado.



Por ahora –dicen– se trata de testear el aparato defensivo ruso en tres puntos diferentes del amplio frente de más de 700 kilómetros, y no hay que descartar que en los días por venir las operaciones se reduzcan, mientras el alto mando ucraniano y los asesores de sus aliados hacen un primer balance de fortalezas y debilidades de la defensa enemiga.

“La ofensiva claramente comenzó, pero no así el ataque principal”, sostuvo en declaraciones a The Economist el general retirado estadounidense Ben Hodges, un veterano de la Otán y de Irak. “Cuando veamos largas formaciones de blindados uniéndose al asalto, pienso que sabremos que el principal ataque realmente comenzó”, agregó Hodges.



En cuanto a las posibilidades de una pausa en los ataques esta semana, el jefe de la inteligencia militar de Estonia, Margo Grosberg, habló con franqueza el viernes pasado: “No veremos ofensiva en los próximos siete días”, aseguró en una rueda de prensa.



Según Grosberg, en campo abierto, el ejército atacante debe contar con una ventaja de tres a uno y Ucrania está uno a uno con las tropas rusas. “Por esa razón, y para no correr riesgos inútiles –detalló el oficial estonio–, los ucranianos abordan esta operación de manera más metódica, prudente y discreta”.

Algunos expertos creen que lo principal de la ofensiva no ha comenzado. Foto: AFP

El frente diplomático



La inmensa mayoría de los analistas sabe que el grado de incertidumbre que tiene la operación que Kiev acaba de lanzar es muy alto, así como los riesgos de fracaso con relación al alcance de sus objetivos en el plazo esperado.



¿Cuál es ese plazo? Los expertos coinciden en que las tropas ucranianas tienen todo el verano y parte del otoño para romper las defensas rusas de manera suficiente que les permita avanzar hasta las costas del mar de Azov, y así aislar el bloque oeste del ejército invasor. Para noviembre, vendrán las lluvias y el fango y se imposibilitarán las operaciones en masa.



El exmilitar Guillaume Ancel es claro al respecto: “Si en septiembre los ucranianos no han logrado perforar las líneas de defensa rusas, la situación se volverá muy preocupante para ellos”.



Con esas dudas en la cabeza, Blinken viajó a China con la clara intención de que Xi Jinping mantenga sus esfuerzos de mediación entre Kiev y Moscú.



Para el exministro francés Pierre Lellouche, expresidente de la Asamblea parlamentaria de los países de la Otán, Washington viene dando señales en esta dirección desde hace varios días. Y lo ha hecho, según él, en tres etapas.



“La primera –escribió Lellouche en el diario parisino Le Figaro–, el 3 de mayo, cuando Blinken aprovechó una entrevista en el Washington Post para multiplicar las frases amables en cuanto a un eventual rol de China en la salida a la crisis”.



Una segunda etapa fue el encuentro, poco destacado por los medios de comunicación, de los dos altos consejeros de seguridad de Washington y Pekín, Jake Sullivan y Wang Yi.

Blinken viajó a China con la intención de que Xi Jinping mantenga sus esfuerzos de mediación entre Kiev y Moscú. Foto: AFP

Y la tercera, explicó Lellouche, en la cumbre del G-7 en Hiroshima, cuando Blinken aseguró que su país cooperaría con China para enfrentar los grandes desafíos mundiales, “en consideración del tamaño y del papel que Pekín juega en la arena internacional”.



Es claro que China tomó nota y se ha implicado cada día más, no solo al despachar un enviado especial a Moscú y Kiev, al igual que a varias capitales europeas, sino con el inicio de contactos telefónicos directos con Zelenski.



Y es que en medio de la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en las semanas por venir en el frente de guerra, China es consciente del enorme valor estratégico y de imagen que tendría anotarse un éxito en el frente diplomático, con un eventual alto al fuego y el inicio de negociaciones entre Rusia y Ucrania. Pero, con Putin aislado en su burbuja del Kremlin, y Zelenski jugado de lleno en la contraofensiva, la suerte en el frente diplomático es tan impredecible como en la guerra misma.

MAURICIO VARGAS LINARES

ANALISTA DE EL TIEMPO

mvargaslina@hotmail.com

Inundaciones tras destrucción de represa ucraniana

