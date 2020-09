Contagio de coronavirus llegó al consulado de Colombia en Madrid

“El Consulado General Central de Colombia en Madrid informa que no tendrá atención presencial al público los días jueves 3 y viernes 4 de septiembre debido a reparaciones en la sede”: este letrero de la Cancillería informa a los ciudadanos que el Consulado en Madrid está cerrado y agrega que mantiene la atención virtual.

Lo que no dice es que la verdadera razón es el contagio de covid-19 de la cónsul general, Gloria María Borrero, y una trabajadora de la sede diplomática.

“El sábado me dio fiebre y llamé a mi médico; el lunes me hicieron la prueba y salió positiva”, acepta la cónsul en conversación con EL TIEMPO. “Desde el viernes a mediodía no voy al Consulado”, agrega.



El Consulado, sin embargo, siguió prestando atención a los connacionales como lo ha hecho hasta ahora: de manera presencial en los casos necesarios y telemáticamente en los demás. Los funcionarios trabajaron con normalidad hasta el miércoles.



Ese día, según informa una fuente que pide anonimato, le avisaron a una mujer que labora en el Consulado que también había dado positivo en la prueba del coronavirus. A pesar de eso, ella trabajó hasta que terminó la jornada. Al comentarle a la cónsul el caso, responde: “Estamos en esas pruebas y yo hasta que no tenga la evaluación completa no se lo puedo decir porque no me lo han comunicado”.



Sobre las medidas para prevenir un contagio masivo, Borrero asegura que “avisé a toda la gente con la que yo había estado cerca de acuerdo con las normas y se están haciendo pruebas”.



Según Fernando Prados, director general de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, los contactos cercanos a un contagiado “tienen que estar en confinamiento de 10 a 15 días, aunque hayan dado negativo, y repetirse las pruebas”.



Eso significa que desde el lunes han debido estar aislados los funcionarios que mantuvieron un contacto cercano con la cónsul. “Se considera contactos cercanos a quienes han permanecido más de quince minutos sin mascarilla en un recinto reducido”, explica Prados.



“Yo no atiendo al público”, dice al respecto Borrero, pero EL TIEMPO estableció que al menos en una ocasión participó en una reunión con otros funcionarios del Consulado en la que no hizo uso del tapabocas.



La información sobre el contagio del coronavirus de la cónsul en Madrid se conoció por el mensaje de una persona que no expuso su identidad y que, molesta por el anuncio sobre las reparaciones en la sede del Consulado, pidió “ser notificado con la verdad, para tomar las medidas correspondientes, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia”.



Al respecto, la cónsul Borrero dice: “aproveché para actualizar el internet y una cosa de los sistemas lab, por eso cerré el Consulado estos dos días mientras todo el mundo se hace las pruebas”. No queda claro es si ese mantenimiento estaba previsto con anterioridad, pues en otro momento asegura que las personas cercanas a ella “se están haciendo las pruebas y aproveché para actualizar el internet”.



Un comunicado emitido en la noche del jueves (horario español) por el Consulado informa que se trata de “cambios en los protocolos de internet IPv4 a IPv6 así como a ajustes relacionados con el servidor NAS, indispensables para la prestación del servicio de trámites presenciales del Consulado”.



Agrega que: “Estas reparaciones se realizan al tiempo que nuestro equipo de trabajo se practica pruebas qRT/PCR para detectar el virus covid-19 teniendo en cuenta que la Cónsul General Central, Gloria María Borrero, dio positivo en esta prueba el día lunes 31 de agosto”.



Por otra parte, la cónsul señala que un funcionario del Consulado había estado en contacto con alguien que dio positivo. A él le avisaron los rastreadores que buscan a quienes han tenido alguna relación con una persona contagiada. “Lo aislamos y dio negativo”, dice.



Prados aclara que los laboratorios encargados de las pruebas son los que avisan a la Comunidad de Madrid cuando alguno resulta positivo para que los rastreadores busquen y lo revelen a los contactos cercanos con el fin de que se sometan al test y guarden cuarentena.



EL TIEMPO se quedó a la espera de que la cónsul explicara qué medidas han tomado, pues cortó la comunicación, luego de asegurar que llamaría más tarde. No lo hizo ni volvió a contestar las llamadas de este periódico. Solo agregó por WhatsApp que “yo no doy declaraciones. Las da la Cancillería”. Este diario también solicitó información a la Cancillería y todavía no ha obtenido respuesta.



El comunicado ya citado del Consulado asegura que la “cónsul no ha tenido ninguna clase de contacto con la comunidad que implique un riesgo para su salud, y desde el viernes 28 de agosto tampoco lo ha tenido con el equipo de trabajo”.



Borrero dice que no sabe cómo se contagió y agrega: “Estoy bien, gracias a Dios”.

Madrid acumula cerca de un tercio de los casos de coronavirus detectados en España. El 37% de los 177 fallecimientos registrados en todo el país en la última semana corresponde a esa región. El presidente Pedro Sánchez ya ha mostrado su inquietud por el aumento de contagios en la zona de la capital: “Nos preocupa el estado de la salud pública y la evolución de la pandemia en Madrid”, dijo el martes.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID