Consulado de Colombia en Madrid, un foco de coronavirus en España

Con 9 trabajadores contagiados, el Consulado de Colombia en Madrid constituye un foco de coronavirus en España. “A la fecha, 21 colaboradores del Consulado General Central de Colombia en Madrid han dado negativo en la prueba qRT/PCR para detectar el virus covid-19 y 9 han sido positivos”, informó el lunes a EL TIEMPO la cónsul general, Gloria María Borrero.



De la misma manera, señaló que “hay 12 personas en aislamiento, 7 por ser diagnosticadas con covid-19 y 5 por criterio médico a pesar de haber arrojado un resultado negativo en la prueba y no haber tenido contacto estrecho con un positivo”.



Con el 30 por ciento de los trabajadores contagiados, el Consulado constituye un foco de coronavirus, de acuerdo con el doctor Fernando Prados, subdirector general de información y coordinación del Ayuntamiento de Madrid.



El lunes 31 de agosto la cónsul Borrero dio positivo por coronavirus, luego de haberse realizado la prueba por haber presentado síntomas desde el sábado 29. Ella se aisló, pero el Consulado continuó en funcionamiento sin tomar medidas adicionales.



Cuando el miércoles 2 de septiembre otra empleada resultó también positiva, cerraron la sede y enviaron a todas las personas que laboran a hacerse los test. Sin embargo, habían transcurrido tres días en que prestaron el servicio normal, con flujo presencial de usuarios, a pesar del riesgo de contagio.



El Consulado explicó que durante el jueves y viernes, cuando los trabajadores se sometieron a las pruebas, la sede cerraba “reparaciones en la sede”. En un principio, de manera negligente, no se informó al público que el cierre se debía al coronavirus y se ocultó la verdad.



El Consulado continúa abierto en la actualidad y presta servicio bajo los procedimientos adecuados para la pandemia: para los casos que no se pueden resolver de manera telemática, se atiende con cita previa, y se contemplan las medidas de bioseguridad en la sede.



En el recinto hay avisos con todas las indicaciones de bioseguridad, pero ninguno informa que se produjeron contagios de coronavirus en los días pasados. La advertencia podría ser útil para que tomen las medidas pertinentes quienes acudieron a la sede a finales de agosto y comienzos de septiembre, puesto que se pudieron contagiar. Aunque EL TIEMPO preguntó al respecto a la cónsul, ella se abstuvo de responder.



Hay pocos funcionarios —un buen porcentaje están en cuarentena— y pocos usuarios presenciales. Para ingresar a la sede se exigen medidas de seguridad, como el uso de tapabocas y mantener la distancia social. A la entrada se les toma la temperatura a los que llegan y en los puestos de atención hay pantallas de separación. Sin embargo, por la índole del trabajo es muy difícil que no haya contacto entre los usuarios y los trabajadores, así como entre estos últimos.



Aunque la cónsul no suele atender al público, sí permanece cerca de los demás empleados. De hecho, dos días antes de sentir los primeros síntomas de coronavirus, participó en una presentación telemática sobre las modificaciones en la inmigración en tiempos de pandemia junto con dos abogados en un programa de Colombia nos une. Pese a que aclaró que guardaban la distancia de seguridad entre ellos, durante la presentación se retiró el tapabocas.



La Comunidad de Madrid acumula el mayor número de contagios en España, con casi 240 casos por cada 100.000 habitantes. Desde el inicio de la pandemia, se han detectado cerca de 175 mil positivos y más de 15.000 personas han perdido la vida en la región por culpa de la pandemia.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DEL EL TIEMPO

MADRID