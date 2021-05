Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el miércoles por Bielorrusia

El Consejo de Seguridad de la ONU sostendrá una reunión informal a puerta cerrada el miércoles por Bielorrusia, acusada de interceptar un avión comercial europeo el domingo para arrestar a un periodista opositor, dijeron fuentes diplomáticas. "Haremos una [reunión] mañana", dijo un diplomático a la AFP.



(Lea aquí: La cumbre Biden-Putin tendrá lugar en Ginebra el 16 de junio)

La Unión Europea decidió el lunes prohibir a las aerolíneas bielorrusas ingresar al espacio aéreo del bloque. FACEBOOK

TWITTER

Otras dos fuentes diplomáticas confirmaron la realización de esta sesión virtual, que fue solicitada por Francia, Irlanda y Estonia. Estos dos últimos países son miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, mientras que Francia, uno de los cinco permanentes.



Las fuentes consultadas, que pidieron no ser identificadas, consideraron poco probable que del encuentro surja una declaración, pues Rusia -miembro permanente con derecho a veto- es inquebrantable aliado de Bielorrusia. El aislamiento internacional de Minsk creció este martes tras la entrada en vigor de sanciones contra el régimen de Alexander Lukashenko.



La Unión Europea decidió el lunes prohibir a las aerolíneas bielorrusas ingresar al espacio aéreo del bloque y pidió a las propias no sobrevolar a la ex república soviética.

(Además: La historia detrás del abrazo entre española y senegalés en Ceuta)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Foto: Nikolai Petrov - Belta Pool - Efe

Lukashenko y sus aliados ya eran objeto de una serie de sanciones de Occidente por la brutal represión de las protestas opositoras que siguieron a su disputada reelección a un sexto mandato en agosto pasado.



Aviones de combate bielorrusos interceptaron el domingo el vuelo comercial de la aerolínea irlandesa Ryanair, que cubría el trayecto Atenas-Vilna, y le recomendaron aterrizar argumentando una amenaza de bomba atribuida al movimiento palestino Hamas.



Al aterrizar, no se halló ninguna bomba y en cambio dos pasajeros, el periodista opositor Roman Protassevich, de 26 años, y su novia rusa, Sofia Sapega, fueron arrestados, desatando una condena internacional generalizada.



AFP

Siga leyendo

-El periodista que Bielorrusia detuvo luego del 'secuestro' de su vuelo

-Europa aísla a Bielorrusia tras desvío de avión civil

-Abren un tercer caso penal contra Navalni por 'insultar' a una juez