En medio de la creciente tensión por la posible invasión de Rusia a Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instó a que se hicieran públicas las sanciones en caso de que ocurra el ataque.



En conversaciones con CNN en la Conferencia de Seguridad de Munich, Zelensky cuestionó la posición de solo hacer pública la lista de sanciones si se produjera la invasión.



"No necesitamos sus sanciones después del bombardeo y después de que el país esté en llama o después de que no tengamos fronteras, o después de no tengamos economía... ¿para que necesitaríamos esas sanciones entonces", cuestionó el primer mandatario que, en las últimas semana, se ha enfrentado a la crisis que tiene en vilo al mundo.



Este sábado, el presidente ruso Vladimir Putin estuvo presente en maniobras militares en las que hubo disparos de misiles. Esta última acción ha prendido las alarmas del mundo y, especialmente, las de Estados Unidos, que considera que la invasión a Ucrania es inminente.



No obstante, mientras todo eso ocurre, en Munich, varios líderes europeos se reúnen con motivo de la Conferencia de Seguridad. Allí Zelensky, además de cuestionar el no anuncio de sanciones, propuso una reunión con Putin para encontrar una solución pacífica.





“No sé qué quiere el presidente ruso, por eso propongo que nos encontremos”, declaró Zelensky quien, también , dejó en firme la intención de anexión de Ucrania a la Otán. Esa adhesión representaría una línea roja para Rusia.

