Una guerra de más de 100 años, pero aún desconocida

La primera vez que escuché hablar del conflicto de Nagorno-Karabaj fue siendo embajadora en Naciones Unidas. El embajador de Azerbaiyán me pidió una reunión para explicarme su posición frente a este conflicto con Armenia. Recuerdo que me puse a estudiar el tema antes de la reunión y quedé sorprendida de que el enclave es del tamaño del departamento de Risaralda y con el territorio adicional ocupado por Armenia suma los tres departamentos de la zona cafetera. Como ilustración debemos imaginarnos estos departamentos enclavados en otro país con 190.000 habitantes, corresponde al 20 % del territorio azerí. Era y sigue siendo una situación bastante compleja.



Los embajadores tanto de Azerbaiyán como de Armenia buscan que los países entiendan lo que pasa en ese territorio, ya que a lo largo de los años se han aprobado varias resoluciones en las Naciones Unidas, tanto en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea.



Hay muchos conflictos en el mundo que, como este, duermen durante décadas pero que se despiertan de vez en cuando y muere gente inocente. Cuando relaciono este conflicto con el nuestro, no puedo más que constatar el profundo desconocimiento que existía en el mundo sobre nuestra realidad con tantos muertos, desplazados, desaparecidos, el flagelo del narcotráfico, el terrorismo, tanto desastre y pocos realmente lo conocían.



Eso nos pasa con esta guerra que ocurre en estos días, no sabemos dónde queda Azerbaiyán, ni Armenia y menos pronunciar bien el nombre del enclave del Nagorno-Karabaj. Las tierras del Cáucaso son de una complejidad milenaria, han pasado por ellas muchas culturas e imperios, vienen de los mongoles, de los bizantinos, de Tamerlán, que en 1382 conquistó desde Rusia hasta la India pasando por todos los países de Eurasia hasta Anatolia, hoy Turquía.



Desde finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, dada su posición geoestratégica, estos territorios son testigos de luchas hegemónicas entre los grandes imperios: Persa, Otomano y Ruso. En el siglo XIX, después de la primera y segunda guerra entre persas y rusos (1804-1813) y (1826-1828), Azerbaiyán quedó dividida entre su territorio actual y Azerbaiyán del sur, al norte de Irán hoy en día. La población armenia que vivía en aquel entonces en Irán y en el Imperio Otomano se fue desplazando hacia el norte a tierras como Nakhchivan y Karabaj, entre otras, dentro del territorio azerí y se empieza a sentir la presión del éxodo armenio. Actualmente, de los tres países del Cáucaso, Armenia y Georgia son cristianos ortodoxos, al igual que Rusia y Azerbaiyán es de mayoría musulmana. Tienen en común el dominio del idioma ruso en sus poblaciones por haber pertenecido a la URSS en el siglo XX.



Mover poblaciones dentro de la Unión Soviética fue algo que se hizo durante esos años como política para debilitarlas. Una región de fuerte presencia armenia, aunque no exclusiva, en 1921 cuando las dos repúblicas accedieron a la Unión Soviética quedó en el lado azerí.



En la historia reciente, se podría decir que el origen del conflicto data ya de un siglo, uno de los más antiguos que persisten aún en el sistema internacional.



En 1988, al inicio de la Perestroika y el resurgimiento de las identidades nacionales, el territorio de Nagorno-Karabaj manifestó su deseo de unirse a Armenia, pero esta decisión fue bloqueada por Moscú. En 1991 con la URSS desmembrándose se inició una guerra entre las dos repúblicas, dejando 25.000 muertos y un referendo separatista de Nagorno-Karabaj que aspiraba a crear una república independiente, lo cual no ha sucedido hasta el momento. Desapareció la Unión Soviética, pero el conflicto siguió ahí.



En 1994, en Biskek, Kirguistán, se firmó el protocolo de alto al fuego que lleva el nombre de esta ciudad, por Armenia, Azerbaiyán, un representante de los armenios de Nagorno-Karabaj y Rusia como representante del grupo de Minsk. Este acuerdo complicó aún más las cosas porque dejó una ocupación militar armenia en la región del Alto Karabaj, en los alrededores del enclave.



Este grupo de Minsk, copresidido por Rusia, Estados Unidos y Francia en el marco de la conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación, OSCE ha tratado de buscar salidas, pero no ha logrado proponer soluciones duraderas a este conflicto de décadas. Sus esfuerzos no impidieron que en 2016 sucedieran enfrentamientos nuevamente y ahora en 2020 más incursiones bélicas.



A menos que los dos países encuentren una manera de negociar soluciones de mutuo beneficio seguiremos viendo este tipo de enfrentamientos, cada cierto tiempo, devastadores para ambos países y especialmente para la población que vive en el enclave. Armenia no tiene los recursos en petróleo y gas de Azerbaiyán, pero es cercano a Rusia en religión y acuerdos mutuos. Rusia incluso tiene una base militar en Armenia.



Rusia se considera como el mediador del conflicto del Cáucaso sur, en una situación particular donde se percibe como un mediador no del todo imparcial. Su interés mantendrá al Consejo de Seguridad de la ONU ausente de propuestas de solución. Turquía es cercana a Azerbaiyán por los intereses económicos con el gasoducto directo y por la cercanía cultural y religiosa.



Por la estructura geopolítica del Consejo, no creo que haya posibilidades de acción con mandatos definitivos para una solución. Rusia no tiene ninguna intención de que un conflicto en su zona de influencia sea debatido por el Consejo de Seguridad más allá de las resoluciones que ya existen sobre el tema, que son claras en exigir el retiro de Armenia del territorio ocupado en Azerbaiyán. Regresar al esquema de Minsk, que no ha funcionado, no parece adecuado. Un llamado del Secretario General para retomar negociaciones y parar los ataques parece insuficiente.



Como canciller fui testigo de la animadversión que existe entre los dos países. Me reuní con sus autoridades en nuestra política de ampliar las relaciones de Colombia con el mundo. Percibí una especie de competencia que invitaba a elegir uno u otro.



Haber experimentado ese profundo recelo me motiva a pensar que hay que hacer mucho más para acercar a los dos países y a sus aliados respectivos para que fijen reglas de juego de convivencia y solución duradera. Por eso considero que más de lo mismo no es la solución.



Ir por etapas puede ser una manera de desglosar los temas, de comenzar a sanar tantas heridas producidas por la profundización del odio y el miedo. Conociendo los efectos de las guerras, estoy convencida de que ninguna población que la sufra quiere una guerra prolongada y dudo que los líderes quieran someter a sus nacionales a sufrimientos excesivos que no tienen cómo justificar en el largo plazo. Pequeños pasos pueden salvar la dignidad y el prestigio de los dos países, pues dudo que una solución que refleje una suma cero pueda ser exitosa, perder para estos países no es una posibilidad.



Ojalá el Secretario General convocara a Rusia y a Turquía, así como a Armenia y Azerbaiyán, y pudieran convenir unas reglas de juego iniciales para impedir el escalamiento del conflicto. Logrado esto, hay que convencerlos de adoptar medidas de convivencia y confianza graduales para construir un entendimiento que les permita tratar el conflicto de fondo. Entiendo los dilemas tanto de la población de origen armenio como de la población desplazada de origen azerí que han habitado Nagorno-Karabaj desde tiempos inmemoriales. Por eso considero que es imperativo buscar soluciones que vayan más allá de un arreglo geopolítico.



Diría que se requiere armar un rompecabezas con propuestas menos ambiciosas al inicio, que permitan la generación de confianza y espacios de comunicación neutrales en los cuales las partes interesadas encuentren soluciones de equilibrio y beneficio para todos. Creo que las soluciones políticas son las únicas que perduran, se sabe que toman tiempo y mucho esfuerzo. Esfuerzo que vale la pena si de esto dependen miles de vidas y el desarrollo para los ciudadanos de los dos países. La clave es que dos mandatarios pragmáticos como lo son Putin y Erdogan decidan aunar esfuerzos para calmar a sus países aliados, para que se comprometan con el cese del fuego e inicien el camino del diálogo.

MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN

Para EL TIEMPO

* Exministra de Relaciones Exteriores y Exembajadora de Colombia ante Naciones Unidas.