¿Por qué el conflicto en Medio Oriente revive el fantasma del terrorismo en el mundo?

El ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington, obra de la red Al-Qaeda de Osama Bin Laden, desató década y media de terrorismo a nivel global, en especial tras la respuesta militar occidental, que incluyó bombardeos, la ocupación de Afganistán y una segunda guerra contra Irak, que sirvieron para sembrar las semillas de los siguientes atentados terroristas de los que sería testigo el mundo entero.



La avanzada occidental permitió que Irak se librara de un tirano eterno: Sadam Hussein, pero, Afganistán sigue bajo la bota integrista de los talibanes, en especial tras la retirada en agosto de 2021 de las tropas estadounidenses.

Ahora, los servicios de inteligencia europeos, estadounidenses y hasta de países latinoamericanos se enfrentan a un mayor riesgo de atentados con el telón de fondo de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás.



El avispero de Medio Oriente volvió a elevar las amenazas terroristas en el mundo recordando la estela de horror del 2001 y del cual el mismo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue consciente esta semana.



Biden comparó el momento que está viviendo Israel con el que experimentó su país después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando muchos estadounidense se sintieron indignados y se cometieron “errores” en la respuesta que dio EE. UU. al terrorismo, mientras buscaban justicia.



(Lea también: ¿Quién puede frenar la guerra entre Israel y Hamás en Medio Oriente?)

#18Oct #EEUU #Israel

Biden pide a Israel que no se guíe por "la rabia" y evite los "errores" cometidos por EEUU tras el 11-S: "La gran mayoría de los palestinos no son Hamás" - @AlbertoRodNews pic.twitter.com/F6i9LKKtkx — Reporte Ya (@ReporteYa) October 18, 2023

Lo cierto es que mientras que el líder demócrata reafirmó su visión de que la solución de dos Estados es la vía más viable para el fin del conflicto palestino-israelí, el viernes 13 de octubre, un ruso de 20 años mató a un profesor en el norte de Francia en nombre del grupo Estado Islámico, mientras que el pasado lunes, un tunecino en situación irregular en Bélgica asesinó a dos suecos, “inspirado” en la organización yihadista.



De ahí que EE. UU. lanzó este jueves una recomendación a todos sus ciudadanos que se encuentren en el extranjero a que extremen las precauciones por las tensiones globales.



(Le puede interesar: Guerra entre Israel y Hamás: ¿qué está en juego en nuevo conflicto que aterra al mundo?)



“Todos los Estados europeos son vulnerables” ante el regreso del “terrorismo islamista”, advirtió por su parte el presidente francés, Emmanuel Macron, cuyo país ya fue blanco de sangrientos atentados yihadistas en la pasada década.



“Nunca los intereses suecos han estado tan amenazados”, estimó el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, cuyo gobierno subió el nivel de alerta en agosto tras una serie de protestas que incluyeron la quema de ejemplares del Corán.

Facebook Twitter Linkedin

Agente de policía sostiene un fusil de asalto mientras monta guardia cerca de un instituto donde se presentó un ataque terrorista en Francia. Foto: EFE

En Europa, el aumento de la amenaza no sorprende a nadie, aunque se recrudeció de golpe. El sangriento ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre desencadenó un fuerte debate en las redes sociales, acompañado de distintos grados de odio, lo que provocó, como mínimo, una fuerte polarización.



“Los individuos ya radicalizados e inclinados a la violencia estarán motivados por la violencia, sean o no próximos a Hamás”, declaró Hans-Jakob Schindler, director de la ONG Counter-Extremism Project (CEP).



(Puede leer: Cronología del conflicto entre Irael y Palestina)



En especial cuando cientos de europeos de origen árabe fueron a Siria a luchar contra la dictadura de Bashar Al-Assad en las filas de el Daesh y Al-Qaeda. A su vuelta, algunos formaron células que cometieron grandes atentados.

A Madrid le tocó el 11 de marzo de 2004 (193 muertos), a Londres el 7 de julio de 2005 (56 muertos), a París el 13 de noviembre de 2015 (137 muertos) y a Bruselas el 22 de marzo de 2016 (32 muertos). Hubo otros atentados yihadistas menores que también dejaron víctimas mortales y hubo más por el mundo: el 12 de octubre de 2002 en Bali (202 muertos), el 16 de mayo de 2023 en Casablanca (45 muertos), 15 y 20 de noviembre de 2003 en Estambul (58 muertos) y así decenas durante más de 15 años.

Facebook Twitter Linkedin

Conmemoración por los dos hinchas de fútbol suecos que fueron asesinados por un hombre armado en un ataque terrorista en Bruselas. Foto: EFE

¿Efecto contagio?

La semana pasada, la cancillería israelí advirtió que Hamás llamaba a “todos sus apoyos en el mundo a organizar un Día de la ira para atacar a los israelíes y a los judíos”. Pero ni en Francia ni en Bélgica, los ataques fueron contra estos grupos.



El asesino del profesor hizo una alusión “muy marginal” al conflicto en Israel, según una fuente próxima al caso.



Los servicios de inteligencia deben vigilar además un eventual efecto contagio, máxime cuando cada atentado es grabado y subido a las redes sociales, así como celebrado por sus simpatizantes.



“Es probable que a estos ataques les sigan otros en un efecto bola de nieve”, teme Tore Hamming, analista del Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización, en Londres. “Hasta ahora, todos parecen haber sido impulsados por un único actor y carecen de sofisticación. Pero eso podría cambiar”, agregó.



(Además: Los relatos de los colombianos que vivieron el ataque de Hamás a territorio israelí)

Facebook Twitter Linkedin

Los analistas temen que el conflicto en Oriente Medio extienda los ataques terroristas. Foto: Jack Guéz. AFP

Los dirigentes europeos, que se reunieron de forma extraordinaria el martes para hablar del conflicto palestino-israelí, se confiaron su miedo de estar ante otra oleada terrorista.



En especial porque aquellos yihadistas que fueron a Siria e Irak y volvieron para ser juzgados y condenados por terrorismo están empezando a salir de las prisiones europeas.



(Siga leyendo: Así fueron las horas de terror que se vivieron durante el ataque de Hamás a Israel)



No obstante, a diferencia de los ataques de 2015 y 2016, esta vez, por ahora, no aparecen grupos yihadistas organizados como los del Bataclan de París o el aeropuerto de Bruselas, sino lo que se conocen como “lobos solitarios”, individuos que se radicalizan y que, cuando tienen acceso a armas o explosivos, cometen atentados.



La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, dijo que la amenaza terrorista es “alta” y “podría aumentar” en Europa. “Vemos más gente radicalizándose en patrones que no son sólo tradicionales, a veces lo llamo ideología ‘hágalo usted mismo’. Eligen un poco de odio a los judíos, o a los homosexuales, o a las mujeres, o a los gobiernos, o lo que sea, y lo mezclan de una manera muy violenta y peligrosa”, explicó.

Facebook Twitter Linkedin

Fotografía de archivo tomada el 14 de noviembre de 2015. Los rescatistas cubren a una víctima de un tiroteo en la Rue Bichat en París, luego de una serie de ataques con armas de fuego en la capital. Foto: Florian DAVID / AFP

De ahí que los gobiernos europeos temen una ola de atentados por las eventuales víctimas y el shock económico y de confianza que podría generar, pero también porque dentro de ocho meses hay elecciones europeas y la extrema derecha vería en esos ataques un argumento perfecto para su campaña de los últimos años dedicada a criminalizar a toda la población musulmana europea.



Eduard Soler, investigador de políticas mediterráneas y de Oriente Medio en la Universidad Autónoma de Barcelona, explica que cree que existe esa preocupación: la de un nuevo estallido violento de acción terrorista y reacción militar.



Soler cree que “hay unos ciclos de violencia y estamos en Medio Oriente y regiones adyacentes viviendo victorias militares que acaban siendo vistas a medio plazo como derrotas y empoderando a los rivales de Estados Unidos, como Irán beneficiándose de la guerra en Irak o en Afganistán”.



(Más noticias: Opinión: la gran respuesta final al conflicto en Israel y Gaza no es militar)

Lo que pasa en la Franja de Gaza no se queda en Gaza porque es un tema que está muy cerca de los corazones de mucha gente. FACEBOOK

TWITTER

Este analista considera que aunque “es demasiado pronto para sacar conclusiones”, la escalada del conflicto tiene potencial para aumentar los desplazamientos de población, empeorar la situación económica, terminar con las pocas esperanzas de progreso de mucha gente joven y alimentar procesos de radicalización que no sabemos qué formas tomarán”.



“Lo que pasa en la Franja de Gaza no se queda en Gaza porque es un tema que está muy cerca de los corazones de mucha gente y puede tener impactos globales. No es una crisis que puede que te salpique, es una crisis que puede empaparte”.

Facebook Twitter Linkedin

Un manifestante ondea una bandera palestina durante una manifestación en apoyo a los palestinos en la Place de la Republique en París. Foto: AFP

Las alertas de bomba que se vienen repitiendo desde hace días en Francia han conducido a al menos seis evacuaciones del Palacio de Versalles en una semana y a desalojos totales o parciales de una quincena de aeropuertos en todo el país. Eso sumado a que MTV anuló el jueves su ceremonia de los premios musicales EMA (Europe Music Awards) prevista en la región parisina para el 5 de noviembre, debido a los “acontecimientos dramáticos que suceden en Israel y Gaza”.



“Hay tantas crisis, tantos problemas y Medio Oriente ofrece tan pocas esperanzas, que es comprensible que los líderes miren hacia otros lados y busquen temas en los que su acción pueda tener un impacto, pero tarde o temprano Medio Oriente vuelve y te da un golpe de realidad”, sentenció Soler.

IDAFE MARTÍN PÉREZ

PARA EL TIEMPO

BRUSELAS

Lea más noticias en EL TIEMPO