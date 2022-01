Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) iniciaron este lunes su reunión mensual en Bruselas con una fuerte apuesta por la diplomacia y el diálogo con Rusia para evitar un nuevo conflicto en Ucrania, antes de hablar con el secretario de Estado de EE. UU. Antony Blinken, que se unirá por videoconferencia al encuentro.



Blinken les explicará su reunión del viernes pasado con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y los motivos por los que ha ordenado reducir el personal de la Embajada estadounidense en Kiev, algo que el alto representante comunitario para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ya ha dicho que la UE de momento no va a hacer.

"No haremos lo mismo porque no tenemos ninguna razón específica (...) No creo que tengamos que dramatizar en tanto que las negociaciones continúan y están continuando. No creo que tengamos que abandonar Ucrania", dijo Borrell a su llegada al Consejo.

El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, habla con los periodistas a su llegada al Consejo Europeo de Asuntos Exteriores en Bruselas, Bélgica, el 24 de enero de 2022. Foto: EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Para el titular español de Exteriores, José Manuel Albares, es el momento de la “diplomacia, distensión, desescalada y disuasión”, en línea con los principios de paz sobre los que se asienta la UE, dijo. “Eso es lo importante en esto momentos, que sea la diplomacia quien esté al frente”, indicó Albares.



Su homólogo luxemburgués, Jean Asselborn, pidió “hacer todo lo posible para evitar una guerra”, mientras que el ministro croata, Gordan Grlic Radman, dijo que “la situación es tensa y es difícil predecir el resultado” pero “aún es importante invertir en encontrar una solución; hay espacio par la diplomacia y el diálogo”.



El ministro rumano, Bogdan Aurescu, celebró por su parte la reunión del viernes en Ginebra ente Blinken y Lavrov, y que vayan a mantener “al menos” otra más y que la Otán haya propuesto una serie de encuentros a Moscú: “Eso es que el diálogo continúa”, aseguró.



También estuvo de acuerdo en acelerar la preparación de posibles sanciones si Rusia decide atacar a Ucrania.



El ministro irlandés, Simon Coveney, hizo también un “llamamiento a usar los medios diplomáticos para reducir tensión”, pero recalcó que “respondemos unidos para introducir medidas muy significativas en respuesta a una acción militar de Rusia en Ucrania”.



El titular lituano, Gabrielius Landsnergis, fue más explícito al señalar que “buscamos una posición de la UE unida, pero también de occidente”, ante los intentos de Moscú de crear división, dijo.



Afirmó que están “convencidos de que una guerra real es una posibilidad probable”, y que en ese caso las sanciones que adoptara la UE “tienen que ser insoportables, si no, no son una disuasión”.

Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell responde a las preguntas de los periodistas antes de una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, el 24 de enero de 2022. Foto: JOHN THYS / AFP

En esa línea, su homólogo danés, Jeppe Kofod, indicó que la UE impondría a Rusia “sanciones integrales económicas y políticas, nunca vistas antes”, y “mucho más severas” que las que acordaron en 2014 tras la anexión de Crimea.



“Reaccionaremos muy fuertemente con sanciones económicas si hay una intrusión de Rusia en Ucrania”, agregó la ministra sueca, Ann Linde, quien este lunes se reúne con su homólogo finlandés con el secretario general de la Otán, Jens Stoltenberg.



“Esta vez no tenemos intención de solicitar ser miembro de la Otán, esta cuestión no está sobre la mesa en este momento”, aclaró.



La ministra alemana, Annalena Baerbock, pidió dejar claro a Rusia que “tenemos que mantener las conversaciones” y, “al mismo tiempo, estar preparados con la mente puesta en nuestra propia seguridad”. “Debemos revisar las medidas financieras para que tengan el mayor impacto”, añadió.



Por su parte, el titular austríaco, Alexander Schallenberg, reconoció tener “planes de evacuación” de su Embajada en Kiev en caso de que hubiera en Ucrania una “situación de peligro”, pero por el momento abogó por tener “la mayor presencia posible” en ese país.

EFE

