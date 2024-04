Lo que se sabe de la conferencia para la paz en Ucrania que organizará Suiza: ¿quiénes participarían?

Suiza organizará una conferencia de muy alto nivel dedicada a la paz en Ucrania, la cual tendrá lugar el 15 y 16 de junio en la localidad de montaña de Bürgenstock ante la petición del Gobierno ucraniano de acelerar la convocatoria de esta cita, anunció este miércoles el gobierno helvético.

En su reunión semanal de este miércoles, los miembros del Ejecutivo federal concluyeron que se dan las condiciones e para lanzar un proceso de paz, a pesar de que la participación de Rusia en la reunión es improbable.

Moscú "no tiene planes de venir", declaró Ignazio Cassis en una rueda de prensa, afirmando que "un proceso de paz no puede realizarse sin Rusia, aunque no esté presente durante el primer encuentro".

El presidente ruso, Vladimir Putin.

El ministro, sin embargo, dejó claro que "un proceso de paz no puede realizarse sin Rusia" o "sin la participación de todas las partes en conflicto".

Esta conferencia será una plataforma de diálogo para identificar las posibles vías para alcanzar una paz global, justa y duradera, de acuerdo a los principios fundacionales de la ONU y al derecho internacional, según las autoridades helvéticas.

"Es un primer paso para un proceso para una paz duradera", afirmó la presidenta suiza Viola Amherd en una rueda de prensa en Berna. "No vamos a firmar un plan de paz en esta conferencia", dijo, pero añadió que habrá posteriormente otra conferencia. "Esperamos iniciar este proceso", indicó.

A la reunión serán invitados los países y entidades que pueden tener influencia en las partes del conflicto, con la intención de plantear las bases para un plan común y concreto que haga posible incorporar a Rusia al proceso de paz.

En los meses previos, Suiza mantuvo conversaciones con el fin de explorar el interés internacional por una reunión de este tipo, con resultados positivos.

El Gobierno suizo indicó que aunque pueden pasar muchas cosas de aquí a junio, asume su responsabilidad de contribuir a la paz en vista de la larga tradición diplomática de Suiza.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en una rueda de prensa.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participaría en la reunión, a la que acudirían representantes de cerca de un centenar de países, según varios medios de prensa locales.

Burgenstock está ubicada a 874 metros de altura, en un promontorio que se eleva sobre el Lago de Lucerna, una localidad de acceso complicado y donde funciona un lujoso complejo hotelero, el único lugar que cuenta con las infraestructuras necesarias para una reunión de esta importancia.

Además, su ubicación permite aislar la zona con relativa facilidad para garantizar la seguridad de los participantes.

La conferencia tendrá lugar en el complejo hotelero de Bürgenstock. Este hotel de lujo goza de una ubicación idílica en la ladera de una colina, a más de 450 metros sobre el lago de Lucerna.

La guerra que Rusia inició en febrero de 2022 en Ucrania ha hecho que el gobierno ruso acalle las voces antibelicistas.

Suiza ha examinado, a través de contactos directos con numerosos Estados, las posibilidades y caminos que podrían conducir a un proceso de paz, afirmó el gobierno en un comunicado el miércoles.

Suiza mantuvo discusiones con miembros del G7, la Unión Europea, representantes del Sur, como China, Sudáfrica, Brasil, entre otros.