Italia fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) este jueves debido a su negativa a reconocer los lazos de filiación de una niña nacida de un vientre de alquiler en Ucrania, al que recurrió una pareja italiana. Aunque la menor tiene cuatro años, esto ha llevado a que siga siendo apátrida.



(Le puede interesar: Tragedia en Italia: tren arrolla a cinco trabajadores de las vías a 100 kilómetros).

La sentencia del TEDH establece que la nación debería haber al menos reconocido la paternidad del hombre, quien es el padre biológico. También se admite que no era necesario un reconocimiento similar para la mujer, ya que habría tenido la opción de recurrir a la adopción para establecer un vínculo familiar con la niña.



Como resultado de esta condena, Italia se verá obligada a pagar 15.000 euros en daños morales a la niña, en cuyo nombre los padres intencionales presentaron la demanda por daños morales. Además, se le exigirán 9.536 euros para cubrir las costas judiciales.



(Le puede interesar: Portugal promulga despenalización del consumo de drogas sintéticas: ¿de qué se trata?).

Facebook Twitter Linkedin

Italia violó el derecho de la pequeña a una vida privada y familiar. Foto: iStock

En 2018, la pareja viajó a Ucrania para firmar un contrato de gestación subrogada, una práctica prohibida en Italia. Fue allí donde nació la niña, conocida como C., en agosto de 2019.



La concepción se llevó a cabo utilizando los gametos del hombre y el óvulo de una donante anónima. Los jueces europeos subrayan que la nación violó el derecho de la menor a una vida privada y familiar al no tomar decisiones rápidas para establecer su filiación biológica o buscar una solución alternativa.



Con cuatro años, la pequeña ha quedado atrapada en "un prolongado estado de incertidumbre sobre su identidad personal", y esto ha llevado a que Italia la considere apátrida.



El TEDH recalca que, si bien cada país puede decidir si legaliza o no la gestación subrogada, el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos exige que se ofrezca la posibilidad de reconocer el vínculo entre un niño nacido de un vientre de alquiler y su padre biológico.



En relación con la mujer, dado que no es la madre biológica, el tribunal considera que hay un mayor margen de apreciación por parte de cada Estado para determinar cómo se debe reconocer el vínculo con un niño nacido por maternidad subrogada.

Más noticias

Publican un nuevo video del jefe del Grupo Wagner antes de morir: 'Todo va bien', dijo

Rusos buscan su casa soñada en nuevos edificios de Mariúpol, ciudad ucraniana destruida

Ucrania enfrenta el ataque ruso 'más poderoso' desde la primavera

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de EFE, y contó con la revisión de la periodista y un editor.