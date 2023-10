Condenan a hombre por tocar bajo la falda a azafata: 'Estaba ebrio y no se acordaba'

En noviembre de 2022, los pasajeros de un vuelo que se dirigía entre Leeds (Reino Unido) y Alicante (Francia), se percataron de que un hombre de 66 años, en estado de embriaguez, había agredido sexualmente a una azafata que se encontraba realizando su labor.



(Lea también: Por viajar junto a un ‘perro con gases’, pareja exige un reembolso a su aerolínea).



Según los medios internacionales, esto ocurrió mientras la mujer estuvo repartiendo los refrigerios que brindó la aerolínea a sus clientes, cuando llegó al asiento del adulto mayor, este la tocó de manera indebida, acto que los demás asistentes rechazaron y notificaron al piloto del avión de lo que había sucedido.

Luego de que el capitán del Boeing 737 fuera informado, decidió ejecutar un aterrizaje de emergencia en Nantes, Francia, lugar en el que el agresor fue detenido y la azafata interpuso una denuncia contra el sujeto de nacionalidad británica.



(Siga leyendo: ¿Vale la pena ser azafata? Este es el salario que ganan en Colombia).



Allí, las autoridades del aeropuerto le hicieron una prueba de alcoholemia, la cual indicó que tenía un nivel de 2.2 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que estaba por encima de los estándares de Francia, que se ubican a partir de los 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre.

¿Qué sucedió con el caso?

Luego de que las autoridades investigaran el caso, se llevó a juicio en Francia, donde la víctima declaró que el pensionado había metido su mano por debajo de su falda y posteriormente tocó sus partes íntimas, esto de acuerdo con ‘Blu Radio’.



Seguido a esto, el hombre de nacionalidad británica también brindó su versión de los hechos, en la que aseguraba que no recordaba nada de lo que había sucedido durante el vuelo.



(De interés: Exazafata explica lo que nunca se debe hacer en un vuelo: 'No den información').



A lo su defensor, Tristan Hennebois, también tomó la palabra y dijo: “Mi cliente nunca quiso minimizar nada, No recuerda nada de los hechos, pero no pone en duda la palabra de la víctima”.



Frente a esto, el acusado, que tenía el cabello blanco peinado y lucía una camisa de manga corta, expresó: “Si eso es realmente lo que hice, nunca podré disculparme lo suficiente".



Sin embargo, esto no fue suficiente para refutar las pruebas y los testigos que se presentaron ante la corte francesa, por lo cual se determinó, el pasado lunes 9 de octubre, que debía pagar una condena de diez meses de prisión con suspensión de condena.



Por otra parte, el abogado de la víctima, Julien Remy, aseguró que la mujer estaba “profundamente conmocionada” por lo sucedido y que esto había imposibilitado que volviera a su lugar de trabajo durante unos tres meses.

Acoso sexual en el trabajo: ¿cómo detectarlo y combatirlo?

Más noticias en EL TIEMPO

Valledupar: este es el ‘para’ detrás de la orden de captura de la poderosa Cielo Gnecco



Él era el prometedor artista asesinado por cantarle a una mujer en un bar de Bogotá



La tormenta política que desató en Cesar orden de captura a la poderosa Cielo Gnecco



LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO