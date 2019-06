Con más pena que gloria Theresa May presenta su renuncia

Theresa May dejó este viernes el liderazgo del Partido Conservador británico y, aunque continuará como primera ministra hasta que se designe a su sucesor en julio, abandona las riendas de un brexit convertido en pesadilla, tras otra desastrosa noche electoral para su formación.

El Reino Unido debía abandonar la Unión Europea el 29 de marzo, pero la incapacidad de May para que el Parlamento británico aprobase el acuerdo que negoció con Bruselas la obligó a aplazar la salida hasta el 31 de octubre.



Cada vez más presionada por los euroescépticos dentro de su formación, May, de 62 años, anunció entre lágrimas hace dos semanas que renunciaría como líder de los Tories este 7 de junio, al término de la visita del presidente estadounidense Donald Trump.

Su dimisión no dio lugar a ningún acto, simplemente May presentó su renuncia en una carta privada a la dirección del partido, que lanzó oficialmente el llamado a candidaturas para designar a su sucesor, un proceso que debe culminar a finales de julio.



Once conservadores aspiran de momento a tomar las riendas del partido y del gobierno, encabezados por el excanciller Boris Johnson.



Este controvertido político de 54 años se apuntó una importante victoria al lograr que la justicia desestimase un caso por ‘mala conducta en cargo público’, presentado contra él por el empresario Marcus Ball.



Este lo acusaba de mentir deliberadamente durante la campaña del referendo de 2016, en la que su intervención fue decisiva para la victoria del brexit al afirmar que Reino Unido enviaba 350 millones de libras (US $ 440 millones) semanales a Bruselas.



Mientras se designa al nuevo líder, May seguirá a las riendas del gobierno, pero en relación con brexit “ha dicho que ya no le corresponde a ella llevar adelante este proceso, sino a su sucesor”, dijo a los periodistas su portavoz.



Sin embargo, con su partida no desaparecen los obstáculos para un Brexit hasta ahora imposible: la UE rehúsa renegociar el acuerdo y el Parlamento británico ha dejado clara su oposición tanto a este texto como a un Brexit sin acuerdo.

Para los analistas el único modo de salir de este bloqueo en un Parlamento donde el Partido Conservador no tiene mayoría absoluta es convocar comicios generales, pero los Tories no quieren ni oír hablar de ello tras sufrir tres desastrosos resultados electorales en un mes.